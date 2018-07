मौसम अपडेट : अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से चार जवानों की मौत, कश्मीर में बाढ़

मौसम विभाग के अनुसार, मानसून तय समय से 17 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंच गया है। मानसून पश्चिमी राजस्थान में स्थित देश की आखिरी सीमा चौकी श्रीगंगानगर में भी पहुंच गया है। श्रीगंगानगर में मानसून सामान्यत: 15 जुलाई को पहुंचना था।

कश्मीर में बाढ़ : जम्मू एवं कश्मीर में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियां, नाले उफान पर हैं। जिसके कारण कश्मीर घाटी में शुक्रवार को बाढ़ की स्थिति घोषित कर दी गई है। झेलम और अन्य नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बाढ़ के हालात के मद्देनजर प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी।

आईटीबीपी के जवानों पर गिरी चट्टान : उधर अरुणाचल प्रदेश के लोअर सिआंग जिले में बसर-अकाजन मार्ग पर बारिश के कारण भूस्खलन के चलते पहाड़ से एक बड़े चट्टान के टूटकर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वाहन पर गिरने से चार जवानों की मौत हो गई।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना देर रात लगभग ढाई बजे लोअर सिआंग के जिला मुख्यालय लिकाबली से करीब पांच किलोमीटर दूर उस समय हुई, जब भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) के जवान पश्चिमी सिआंग जिले के बसर से लोअर सिआंग जा रहे थे।

Arunachal Pradesh: 4 ITBP personnel lost their lives after the bus they were traveling in was hit by a boulder near Likabali earlier today. The bus was carrying 20 personnel when it was stuck by a boulder. pic.twitter.com/OVTcV3fNmu