Redmi Go : महंगे फोन के फीचर्स सबसे सस्ते फोन में, भारत में हुआ लांच

Xiaomi ने

Redmi Go स्मार्टफोन को भारत में लांच कर दिया है। अगर इसके फीचर्स की बात करें इसमें आपको महंगे फोन वाले फीचर्स मिलेंगे। Redmi Go फोन एचडी डिस्प्ले, अनलिमिटेड गूगल फोटोज स्टोरेज, 3,000 एमएएच बैटरी और माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट के साथ आता है।





रेडमी गो स्मार्टफोन 20 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं और गूगल असिस्टेंट हिन्दी (Google Assistant Hindi) के सपोर्ट के साथ मिलेगा।

डुअल-सिम (नैनो) वाला रेडमी गो (Redmi Go) एंड्रॉयड 8.1 ओरियो (गो एडिशन) पर रन करता है। फोन में 5 इंच का एचडी (720x1280 पिक्सल) डिस्प्ले है। स्मार्टफोन में क्वाड-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 प्रोसेसर के साथ 1 जीबी रैम और एड्रेनो 308 जीपीयू का प्रयोग किया गया है।





कंपनी ने भारत में इसका 8 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वाला वेरिएंट उतारा है, माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 128 जीबी तक बढ़ाना संभव है। यूजर को इस हैंडसेट के साथ गूगल फोटोज़ में अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगी।





फोन में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। फ्रंट पैनल पर 5 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। बैटरी 3,000 एमएएच की है। कंपनी के मुताबिक यह 10 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम प्रदान करती है। लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर और एक्सेलेरोमीटर इस फोन का हिस्सा हैं।

Redmi Go फोन वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, जीपीएस/ ए-जीपीएस, माइक्रो यूएसी पोर्ट, ब्लूटूथ 4.1 कनेक्टिविटी, 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक और 4जी वीओएलटीई कनेक्टिविटी से लैस है। एक्सेलेरोमीटर, एंबियंट लाइट सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर फोन का हिस्सा हैं।





कितनी है कीमत : Redmi Go की कीमत 4,499 रुपए है। इस दाम में आपको 1 जीबी रैम/ 8 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। फिलहाल कंपनी ने 1 जीबी रैम/ 16 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरिएंट को भारत में लांच नहीं किया है। Redmi Go को ब्लैक और ब्लू रंग में लांच किया गया है। ऑफर्स की बात करें तो Redmi Go के साथ 2,200 रुपए का जियो कैशबैक और 100 जीबी तक फ्री डेटा मिलेगा।