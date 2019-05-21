पुनः संशोधित मंगलवार, 21 मई 2019 (22:04 IST)
Odisha(21/21)
|Party
|Lead/Won
|Change
|BJP
|6
|--
|BJD
|15
|--
|CONGRESS
|0
|--
|OTHERS
|0
|--
प्रमुख प्रतिद्वंद्वी : रबींद्र जेना (बीजद), प्रताप सारंगी (भाजपा), नवज्योति पटनायक (कांग्रेस)
बालासोर लोकसभा सीट से बीजद ने मौजूदा सांसद रबींद्र जेना को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा ने प्रताप सारंगी को मैदान में उतारा है। वहीं, कांग्रेस ने नवज्योति पटनायक को टिकट दिया है। इस सीट की लड़ाई टक्कर की मानी जा रही है।
|
State Name
|
|
Constituency
|BJP
|BJD
|Congress
|Others
|Comments
|Odisha
|
|Aska
|Anita Subhadarshini
|Pramila Bisoyi
|Rama Krushna Panda
| --
|Pramila Bisoyi is leading
|Balasore
|Pratap Sarangi
|Rabindra Kumar Jena
|Navajyoti Patnaik
| --
|Pratap Sarangi is leading
|Bargarh
|Suresh Pujari
|Prasanna Acharya
|Pradeep Kumar Devta
| --
|Suresh Pujari is leading
|Berhampur
|Bhrugu Baxipatra
|Chandrasekhar Sahu
|V Chandrasekhar Naidu
| --
|Chandrasekhar Sahu is leading
|Bhadrak(SC)
|Abhimanyu Sethi
|Manjulala Mandal
|Ms. Madhumita Sethi
| --
|Manjulala Mandal is leading
|Bhubaneswar
|Aparajita Sarangi
|Arup Mohan Patnaik
|Janardana Pati (JVM)
| --
|Aparajita Sarangi is leading
|Bolangir
|Sangeeta Kumari Singh Deo
|Kalikesh Narayan Singh Deo
|Samarendra Mishta
| --
|Sangeeta Kumari Singh Deo is leading
|Cuttack
|Prakash Mishra
|Bhartruhari Mahtab
|Panchanan Kanungo
| --
|Bhartruhari Mahtab is leading
|Dhenkanal
|Rudra Narayan Pani
|Mahesh Sahu
|Brig K.P. Singhoeo
| --
|Mahesh Sahu is leading
|Jagatsinghpur(SC)
|Bibhuprasad Tarai
|Rajashree Mallick
|Pratima Mallick
| --
|Rajashree Mallick is leading
|Jajpur(SC)
|Amiya Mallick
|Sarmishtha Sethi
|Manas Jena
| --
|Sarmishtha Sethi is leading
|Kalahandi
|Basanta Kumar Panda
|Pushpendra Singh Deo
|Bhakta Charan Das
| --
|Basanta Kumar Panda is leading
|Kandhamal
|Aira Kharbela Swain
|Dr. Achyuta Samanta
|Manoj Kumar Acharya
| --
|Achyuta Samanta is leading
|Kendrapara
|Baijayant Panda
|Anubhav Mohanty
|Dharanidhar Nayak
| --
|Anubhav Mohanty is leading
|Keonjhar(ST)
|Ananta Naik
|Chandrani Murmu
|Fakir Mohan Naik
| --
|Chandrani Murmu is leading
|Koraput(ST)
|Jayaram Pangi
|Kaushalya Hikaka
|Saptagiri Sankar Ulaka
| --
|Kaushalya Hikaka is leading
|Mayurbhanj(ST)
|Er Biswesar Tudu
|Debashish Marandi
|Dr. Devashis Marandi
| --
|Debashish Marandi is leading
|Nabarangpur(ST)
|Balabhadra Majhi
|Amesh Chandra Majhi
|Pradeep Kumar Majhi
| --
|Ramesh Manjhi is leading
|Puri
|Sambit Patra
|Pinaki Mishra
|Satya Prakash Nayak
| --
|Pinaki Mishra is leading
|Sambalpur
|Nitesh Ganga Deb
|Nalin Pradhan
|Sarat Patnaik
| --
|Nalini Pradhan is leading
|Sundargarh(ST)
|Jual Oram
|Sunita Biswal
|Geore Tirkey
| --
|Jual Oram is leading
परिचय : उत्तर ओडिशा का सबसे बड़ा शहर है बालासोर। यह बालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन समय में यह कलिंग राज्य का हिस्सा था। पर्यटन की दृष्टि से भी यह एक खूबसूरत शहर है। यहां चांदीपुर स्थित परीक्षण रेंज से मिसाइलों का परीक्षण होता है। यहां का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पंचलिंगेश्वर श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र है।
जनसंख्या : जनगणना 2011 के मुताबिक यहां की कुल जनसंख्या 23 लाख 17 हजार 419 है।
भौगोलिक स्थिति : यह उड़ीसा के उत्तर-पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 90 मीटर है। यह देश की राजधानी दिल्ली से 1596 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर है।
16वीं लोकसभा में स्थिति : बीजू जनता दल के रबिन्द्र कुमार जेना यहां सांसद हैं। भाजपा के खारबेल स्वेन 1998 से 2004 तक लगातार सांसद रह चुके हैं।
ओडिशा के बारे में : ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। पिछले चुनाव नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल (बीजद) ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए 20 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि भाजपा के खाते में एक सीट आई थी। इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजद और भाजपा के बीच ही है। राज्य में इस बार सबसे बड़ा मुकाबला पुरी सीट पर है, जहां बीजद के वर्तमान सांसद पिनाकी मिश्र को भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा टक्कर दे रहे हैं।