अब राहुल गांधी की डिग्री पर उठे सवाल, बिना MA कैसे हो गया MPhil

अमेठी से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी की डिग्री पर सवाल उठाए जाने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की डिग्री पर भी सवाल उठने लगे हैं। भाजपा नेता और वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पूछा कि राहुल गांधी ने बिना MA किए MPhil कैसे कर लिया।जेटली के मुताबिक राहुल ने 2004 और 2009 में बताया था कि उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में MPhil किया है, जबकि 2014 में कहा था कि MPhil डेवलपमेंट स्टडीज में किया गया है। जेटली ने सवाल किया कि आखिर बिना एमए किए राहुल ने एमफिल कैसे कर लिया।India’s Opposition is on a 'Rent a Cause' Campaign शीर्षक से लिखे लेख में अरुण जेटली ने लिखा कि भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी की शिक्षा पर तो बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी ओर राहुल की डिग्री के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि ‍राहुल गांधी की शिक्षा को लेकर कई ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब आना शेष है। जेटली ने कहा कि आखिर राहुल गांधी ने बिना मास्टर डिग्री के एमफिल कैसे लिया।दूसरी ओर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तो राहुल के नाम पर ही सवाल ‍उठा दिया। स्वामी ने शुक्रवार को दावा किया कि कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट के मुताबिक बुद्धू (राहुल गांधी) का नाम राउल विंसी (Raul vinci) है। राहुल ने एमफिल की पढ़ाई की है और वो नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी में फेल भी हो गए थे।