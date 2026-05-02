15 बूथों पर पुनर्मतदान के बीच दक्षिण 24 परगना में हंगामा, टीएमसी नेता पर धमकाने के आरोप

दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा में स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि वोट डालने के बाद हम पर TMC के लोगों ने हमला किया। हमारे साथ मारपीट की गई है। उन्होंने टीएमसी नेताओं पर भी धमकाने का आरोप लगाया।

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मनोज अग्रवाल ने बुधवार को कहा था कि मतदान के दूसरे चरण के दौरान ईवीएम में छेड़छाड़ के 77 मामले सामने आए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जिन बूथों पर इस तरह के उल्लंघन की पुष्टि होती है, वहां दोबारा मतदान का आदेश दिया जाएगा।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था। मतगणना के बाद 4 मई को चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।

edited by : Nrapendra Gupta