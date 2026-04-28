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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 (20:52 IST)

UP के IPS अधिकारी की कार्रवाई पर बंगाल में सियासी घमासान- 'वो सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं'

West Bengal election controversy
पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले कानून-व्यवस्था को लेकर एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की गतिविधियों पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और उन पर अपनी सीमा से आगे बढ़कर पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाया है। दरअसल, चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पुलिस ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा ने चेतावनी दी थी कि यदि कोई भी बुधवार को होने वाले मतदान में गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ 'उचित कार्रवाई'  की जाएगी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया।
 इस पूरे घटनाक्रम के बीच टीएमसी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अगर वो ‘सिंघम’ हैं, तो हम भी ‘पुष्पा’ हैं,” और इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया।
 
फिलहाल, इस मुद्दे ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है और प्रशासन तथा राजनीतिक दलों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी शर्मा, जो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के चलते ‘सिंघम’ के नाम से जाने जाते हैं, पिछले दो दिनों से दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में लगातार तलाशी अभियान चला रहे थे। यह इलाका अभिषेक बनर्जी के प्रभाव वाले डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है।  बताया जा रहा है कि उनके साथ सशस्त्र केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 100 से अधिक जवान और एक बख्तरबंद वाहन भी मौजूद था। उनके पास कथित 'उपद्रवियों' की एक सूची भी थी, जिनकी निगरानी की जा रही थी।
इस कार्रवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर और चुनाव कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने ‘जय बांग्ला’ के नारे लगाए और पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। Edited by : Sudhir Sharma
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