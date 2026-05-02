बंगाल चुनाव पुनर्मतदान: दक्षिण 24 परगना के 15 बूथों पर वोटिंग जारी, फाल्टा पर आज आएगा फैसला

West Bengal repolling : पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को पुर्नमतदान हो रहा है। चुनाव आयोग आज फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान को लेकर फैसला करेगा।

मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के चार मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। सुबह 9 बजे तक 16.23% मतदान हो चुका है। डायमंड हार्बर में 15.83 और मगरहाट में 16.68 फीसदी वोट डाले जा चुके हैं।

मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की रुकावट को रोकने के लिए पोलिंग बूथ के पास रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) तैनात की गई है। इस सीट पर TMC के शमीम अहमद, भाजपा के गौरसुंदर घोष और कांग्रेस के अब्दुल मजीद हलदर के बीच मुकाबला है।

भाजपा ने इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने इन सभी जगहों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया है।

इन 30 सीटों पर भी पुनर्मतदान!

बताया जा रहा है कि फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के 30 और बूथों पर भी पुनर्मतदान हो सकता है। भाजपा का आरोप है कि फल्टा इलाके में मतदान केंद्रों पर ईवीएम में कमल के फूल निशान वाले बटन पर टेप लगाकर उसे छिपाने की कोशिश की गई। इसका फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

edited by : Nrapendra Gupta