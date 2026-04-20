बंगाल में पीएम मोदी का देसी अंदाज: झालमुड़ी खाते हुए दुकानदार से कही ऐसी बात कि खिलखिला उठे लोग

पीएम ने दुकानदार से इस मुलाकात का करीब 40 सेकेंड का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। साथ ही कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं।

पीएम बिक्रम साव की दुकान पर झालमुड़ी खाने गए थे। वह बिहार का रहने वाला है और अपने मां-पिता के साथ बंगाल में रहता है। बिक्रम ने बताया- मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मेरी दुकान में आकर झालमुड़ी खाएंगे। मैंने उनके लिए झालमुड़ी बनाई। मैंने पैसे लेने से मना किया उन्होंने झालमुड़ी के 10 रुपए जबरदस्ती पकड़ा दिए। खा कर बोले कि अच्छा बना है

पीएम ने पढ़ाई के बारे में पूछा मैंने बताया कि गरीबी के चलते ज्यादा नहीं पढ़ सका। फिर पीएम ने कमाई के बारे में पूछा- मैंने कहा कि 1000-1200 रुपए कमा लेता हूं। वे करीब 10 मिनट तक दुकान में रुके, उन्होंने राजनीति की कोई बात नहीं की

प्रधानमंत्री ने अपने दोने में से पास खड़े अन्य लोगों को भी झालमुड़ी का स्वाद चखाया। प्रधानमंत्री का वीडिया और विक्रम साव से हुई चर्चा इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसे 'मुड़ी पे चर्चा' कहा जा रहा है।

edited by : Nrapendra Gupta