TMC manifesto : 10 प्रतिज्ञाओं' के साथ चुनाव मैदान में 'दीदी', ममता बनर्जी ने जारी किया टीएमसी का घोषणा-पत्र, BJP पर साजिश का आरोप West Bengal Polls : ममता बनर्जी की ‘10 प्रतिज्ञा’ का ऐलान, बोलीं- BJP किसी भी कीमत पर बंगाल जीतना चाहती है

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) का चुनावी घोषणापत्र जारी किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की जनता का धन्यवाद करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने के लिए साजिश रची जा रही है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना मई में की जाएगी।

घोषणापत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की जनता ने हमेशा उन्हें आशीर्वाद, समर्थन और प्यार दिया है और उनकी सरकार ने भी लोगों की सेवा करने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, हर चुनाव में किसी न किसी तरह की साजिश होती रही है, लेकिन इस बार साजिश ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं और ऐसा लगता है कि किसी भी कीमत पर बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश को गलत दिशा में धकेला जा रहा है और कई राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभाजन की राजनीति की जा रही है जिससे युद्ध जैसा माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से किए कई वादे पूरे नहीं किए और सरकारी संस्थानों को निजी हाथों में दिया जा रहा है।

ममता बनर्जी ने एनआरसी और परिसीमन (Delimitation) के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि चुनाव के बाद इनका असर राजनीति पर पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं आएगी क्योंकि जनता अब उनसे खुश नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में अनौपचारिक रूप से राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल बनाया गया है। उनके अनुसार केंद्र सरकार को डर है कि विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों और पर्यवेक्षकों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।

ममता बनर्जी ने कहा कि जो पर्यवेक्षक यहां भेजे गए हैं, उन्हें राज्य की स्थिति की सही जानकारी नहीं है, फिर भी वे प्रशासनिक फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि डर और लालच की राजनीति से दूर रहें और एकजुट होकर चुनाव में हिस्सा लें।

उन्होंने कहा कि बंगाल में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है और बाहर से पैसे, हथियार और असामाजिक तत्व लाकर माहौल खराब करने की साजिश हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी राजनीति धर्म या जाति के आधार पर नहीं है और हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी समान हैं।

TMC की ‘10 प्रतिज्ञा’ – महिलाओं, युवाओं, किसानों और विकास पर फोकस

घोषणापत्र में ममता बनर्जी ने अगले पांच साल के लिए ‘10 प्रतिज्ञा’ का रोडमैप पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए लक्ष्मी भंडार योजना की राशि बढ़ाने, बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता, किसानों के लिए बड़ा बजट, सभी परिवारों को पक्का घर, हर घर पाइप से पानी, ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य शिविर, सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार और नए जिलों के गठन का वादा किया गया है। Edited by : Sudhir Sharma