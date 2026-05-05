Mamata Banerjee : ऐसी अराजकता कभी नहीं देखी, हम नहीं हारे बंगाल विधानसभा चुनाव, CEC मुख्य विलेन, फूटा ममता बनर्जी का गुस्सा
पश्चिम बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हम बंगाल विधानसभा चुनाव कभी नहीं हारे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को हथियार बनाया। बनर्जी ने चुनाव आयोग को विलेन बताया। बनर्जी ने कहा कि मेरी लड़ाई चुनाव आयोग से थी। ईसी ने सभी पुलिस अधिकारियों को बदला। ऐसी अराजकता पहले कभी नहीं देखी।
बनर्जी ने कहा कि दुख की बात है कि CEC इस चुनाव में लोगों के संवैधानिक अधिकारों को लूटने और EVM को लूटने के वाला खलनायक बन गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद EVM में 80-90% चार्ज है? यह कैसे हो सकता है? चुनाव से दो दिन पहले, उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जगह छापेमारी करना शुरू कर दिया।
उन्होंने सभी IPS और IAS अधिकारियों को बदल दिया। उन्होंने अपनी पार्टी से लोगों को चुना और भाजपा ने सीधे चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला। यह भाजपा और चुनाव आयोग के बीच एक बेटिंग है।
हमने पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल हैं और सीधा दखल दे रहे हैं। उन्होंने SIR में 90 लाख नाम हटा दिए। जब हम कोर्ट गए, तो 32 लाख नाम शामिल किए गए... उन्होंने गंदा और घटिया खेल खेला। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा।
ममता बनर्जी बोलीं- INDIA गठबंधन मेरे साथ है
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फ़ोन किया। INDIA गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे कहा कि वे पूरी तरह से मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मज़बूत रहेगी। अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया कि क्या वह आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कल आएँ। तो, वे कल आएंगे। एक-एक करके सब आएंगे। मेरा लक्ष्य बहुत साफ़ है।
मैं INDIA गठबंधन को मज़बूत करूंगी, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, इसलिए मैं एक आम आदमी हूं। इसलिए, आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि मैं अपनी कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हूं। मैं अब एक आज़ाद पंछी हूं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों की सेवा में लगा दी, इन 15 सालों में मैंने पेंशन का एक पैसा भी नहीं निकाला। मैं तनख्वाह का एक पैसा भी नहीं ले रही हूं, लेकिन अब, मैं एक आज़ाद पंछी हूं। Edited by : Sudhir Sharma
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