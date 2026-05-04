election result 2026 : भवानीपुर में हंगामा, रुकी काउंटिंग, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी पहुंचे
पश्चिम बंगाल के वीवीआईपी सीट भवानीपुर में हंगामा हो रहा है. यहां 12 राउंड की काउंटिंग की एनाउंसमेंट रोक दी गई है। मतदान केंद्र के अंदर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं। खबरें यह भी हैं कि ममता बनर्जी राज्यपाल से मिलने जा सकती हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 4.24 बजे तक TMC चेयरपर्सन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 7184 वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं। दूसरी पार्टियों के एजेंट का आरोप है कि बीजेपी के एजेंट ने उन्हें बाहर निकाल दिया है।
भवानीपुर के सखावत स्कूल मेमोरियल काउंटिंग सेंटर में करीब 45 मिनट तक काउंटिंग रुकी थी। हालांकि अब जारी हो गई है। अभिषेक बनर्जी भी आए थे जिन्हें रोक दिया गया। दोनों कैंडिडेट सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी को फोन जमा करके भीतर जाने दिया है। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें