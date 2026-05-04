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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : सोमवार, 4 मई 2026 (17:23 IST)

election result 2026 : भवानीपुर में हंगामा, रुकी काउंटिंग, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी पहुंचे

bhawanipur seat
पश्चिम बंगाल के वीवीआईपी सीट भवानीपुर में हंगामा हो रहा है. यहां 12 राउंड की काउंटिंग की एनाउंसमेंट रोक दी गई है। मतदान केंद्र के अंदर ममता बनर्जी और   शुभेंदु अधिकारी मौजूद हैं। खबरें यह भी हैं कि ममता बनर्जी राज्यपाल से मिलने जा सकती हैं।  

 
चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 4.24 बजे तक TMC चेयरपर्सन और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 7184 वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं। दूसरी पार्टियों के एजेंट का आरोप है कि बीजेपी के एजेंट ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। 

भवानीपुर के सखावत स्कूल मेमोरियल काउंटिंग सेंटर में करीब 45 मिनट तक काउंटिंग रुकी थी। हालांकि अब जारी हो गई है। अभिषेक बनर्जी भी आए थे जिन्हें रोक दिया गया। दोनों कैंडिडेट सुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी को फोन जमा करके भीतर जाने दिया है। Edited by : Sudhir Sharma 
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