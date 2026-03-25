बुधवार, 25 मार्च 2026
  • Follow us
  1. चुनाव 2026
  2. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
  3. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 न्यूज़
  4. aimim jup alliance west bengal election owaisi humayun kabir
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: कोलकाता , बुधवार, 25 मार्च 2026 (12:23 IST)

बंगाल में नई सियासी चाल: ओवैसी और हुमायूं कबीर साथ, 20 रैलियों से चुनावी आगाज

Humayun Kabir with owaisi
West Bengal Election 2026 : पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। गठबंधन की घोषणा करते हुए दोनों नेताओं ने चुनाव प्रचार को लेकर अपनी योजना का भी खुलासा किया। दोनों दल 20 रैलियां करेंगे, जिसकी शुरुआत 1 अप्रैल को बहरामपुर से होगी।
 
जनता उन्नयन पार्टी के फाउंडर हुमायूं कबीर और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपनी पार्टियों के बीच गठबंधन की घोषणा के बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुमायूं कबीर ने कहा कि हम पूरे राज्य में 20 रैलियां करेंगे। पहली रैली 1 अप्रैल को बहरामपुर में ओवैसी के साथ होगी।
 
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में इस चुनाव में मुस्लिम माइनॉरिटी से एक लीडरशिप उभरे और मजबूत हो। हमने तय कर लिया है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह गठबंधन सिर्फ इस चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे हमारे पॉलिटिकल मकसद को पाने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
 

क्या बोले भाजपा नेता दिलीप घोष?

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान पर खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने कहा कि अब देखते हैं कि जनता किसको पसंद करेगी और किसको पसंद नहीं करेगी? बंगाल में लोग किसी को बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। उनको काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा तब लोग स्वीकार करेंगे। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का, पार्टी बनाने का अधिकार है।
 
गौरतलब है कि बंगाल में 294 सीटों पर 2 चरणों में 24 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होना है। 4 मई को मतगणना के बाद चुनाव नतीजों का ऐलान होगा।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

ईरान-अमेरिका में सुलह कराएगा पाकिस्तान? सऊदी अरब के रुख ने पलटी बाजी!

ईरान-अमेरिका में सुलह कराएगा पाकिस्तान? सऊदी अरब के रुख ने पलटी बाजी!जहां एक ओर पाकिस्तान शांति का दूत बनने की कोशिश कर रहा है, वहीं 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रखने का आग्रह किया है।

मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बातचीत, Strait of Hormuz में फंसे जहाजों का वीडियो देख दुनिया हैरान!

मिडिल ईस्ट जंग के बीच PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बातचीत, Strait of Hormuz में फंसे जहाजों का वीडियो देख दुनिया हैरान!प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान से युद्ध के बीच पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने मिडिल-ईस्ट के हालात और होर्मुज पर ट्रंप से महत्वपूर्ण बातचीत की है। इससे पूर्व पीएम मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात कर चुके हैं। वे सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन समेत मिडिल-ईस्ट के अन्य सभी नेताओं से बारी-बारी से बातचीत कर चुके हैं।

धर्म बदलते ही SC का दर्जा खत्म, मुस्लिम या ईसाई बनने पर क्यों छिन जाता है पुराना स्टेटस, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

धर्म बदलते ही SC का दर्जा खत्म, मुस्लिम या ईसाई बनने पर क्यों छिन जाता है पुराना स्टेटस, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट नेसुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (24 मार्च, 2026) को आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगाते हुए स्पष्ट किया है कि केवल हिन्दू, सिख और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति ही अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के सदस्य होने का दावा कर सकते हैं।

क्या अमेरिका-इजराइल के खिलाफ ईरान के पास कोई सीक्रेट वार प्लान है?

क्या अमेरिका-इजराइल के खिलाफ ईरान के पास कोई सीक्रेट वार प्लान है?Iran Secret War Plan: ईरान और अमेरिका की जंग बड़े ही विचित्र मोड़ पर पहुंच गई है, एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, वहीं ईरान ने इसे पूरी तरह फेक बताया है। ट्रंप ने 5 दिन के लिए ईरान के पॉवर प्लांट को निशाना नहीं बनाने की बात कही है, लेकिन इजराइल के हमले आज यानी मंगलवार को भी जारी रहे।

अमेरिका-ईरान युद्ध में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर कैसे बने मध्यस्थ, भारत की डिप्लोमेसी कहां चूकी?

अमेरिका-ईरान युद्ध में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर कैसे बने मध्यस्थ, भारत की डिप्लोमेसी कहां चूकी?US-Iran War Mediation: पश्चिम एशिया (मध्य पूर्व) में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच छिड़े पूर्ण युद्ध में पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद को प्रमुख मध्यस्थ (lead mediator) के रूप में स्थापित कर लिया है। कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थाओं की रिपोर्टों के अनुसार, मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर सीधी बात की और इस्लामाबाद को युद्धविराम वार्ता का केंद्र बनाने का प्रस्ताव रखा।

और भी वीडियो देखें

LIVE: फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी लागू, बिजली और तेल सप्लाय पर बढ़ा खतरा

LIVE: फिलीपींस में एनर्जी इमरजेंसी लागू, बिजली और तेल सप्लाय पर बढ़ा खतराLatest News Today Live Updates in Hindi : अमेरिका-इजराइल और ईरान जंग के 26वें दिन बुधवार को भी भीषण जंग जारी। अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जीत के दावे के बाद मिडिल ईस्ट को लेकर बयानबाजियां तेज हो गई। इस बीच फिलिपिंस में एनर्जी इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पल पल की जानकारी...

19 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा, CM धामी बोले- सभी तीर्थयात्रियों को दर्शन कराना है जिम्मेदारी, अब तक 10 लाख ने कराया पंजीकरण

19 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा, CM धामी बोले- सभी तीर्थयात्रियों को दर्शन कराना है जिम्मेदारी, अब तक 10 लाख ने कराया पंजीकरणChar Dham Yatra 2026 : इस वर्ष 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और यात्रा के लिए अब तक 10 लाख श्रद्धालु पंजीकरण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा में देश-विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित दर्शन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025 में धामों के कपाट बंद होने के तुरंत बाद ही अगली चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी थीं।

कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में धमाका से लगी आग

कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक में धमाका से लगी आगUS Israel Iran War : अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान युद्ध में जीत का दावा किए जाने के बाद ईरान ने कुवैत के अंतरराष्‍ट्रीय एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया। इस दौरान एक फ्यूल टैंक में धमाके के बाद आग लग गई।

ट्रंप के बयानों से लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में उछाल, क्या है सेंसेक्स, निफ्टी का हाल?

ट्रंप के बयानों से लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में उछाल, क्या है सेंसेक्स, निफ्टी का हाल?Stock Market Today: युद्ध पर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 25 मार्च को लगातार दूसरे दिन तेजी का दौर दिखाई दिया। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में भारी तेजी दिखाई दी।

इंदौर में पेट्रोल पंपों पर भीड़, डिपो से पेट्रोल-डीजल की सुचारू आपूर्ति, अफवाहों से दूर रहने की अपील

इंदौर में पेट्रोल पंपों पर भीड़, डिपो से पेट्रोल-डीजल की सुचारू आपूर्ति, अफवाहों से दूर रहने की अपीलमध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अफवाह की वजह से पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार रात की तरह ही बुधवार सुबह भी शहर के कई पेट्रोल पंपों पर कतारें देखी गई। इस बीच मांगलिया डिपो से पेट्रोल-डीजल की सुचारू आपूर्ति बनी हुई है। प्रशासन ने भी अफवाहों से दूर रहने की अपील की है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com