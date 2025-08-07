6000mAh बैटरी वाले शानदार 5G फोन की सेल, कम कीमत में धमाकेदार फीचर्स

Vivo के 6000mAh बैटरी वाले शानदार 5G फोन की सेल शुरू

90W फ्लैशचार्ज के साथ 6000mAh की बैटरी

6.67-इंच का 120Hz AMOLED डिस्प्ले

स्मार्टफोन को फ्लैगशिप-ग्रेड IP68/IP69 रेटिंग

50 MP का प्राइमरी और 32 50 MP का सेल्फी कैमरा

Y400 5G की कीमत 21,999 रुपए

ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन रंगों में खरीद सकते हैं स्मार्टफोन

फोन में अंडरवाटर फोटोग्राफी मोड से लेकर कई AI फीचर्स मिलते हैं

फोन को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 4nm 5G चिपसेट

