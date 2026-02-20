Vivo V70 और V70 Elite की 10 खास बातें
Vivo V70 और V70 Elite की 10 सबसे बड़ी खूबियां
स्मार्टफोन्स में 6.59-इंच का AMOLED डिस्प्ले
Elite में फ्लैगशिप Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट, स्टैंडर्ड V70 में नया Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर
स्लिम डिजाइन के बावजूद इनमें 6,500mAh की 'BlueVolt' बैटरी
90W की FlashCharge तकनीक
Zeiss की लेंस तकनीक, 50MP + 50MP + 8MP का ट्रिपल सेटअप
मजबूत और स्लिम डिजाइन, इसमें Aerospace-grade एल्युमीनियम का इस्तेमाल
Android 16 पर आधारित है और मिलेंगे 4 साल के बड़े अपडेट्स
फोन्स को IP68 और IP69 रेटिंग। पानी की गहरी डुबकी और हाई-प्रेशर वॉटर स्प्रे से भी सुरक्षित
