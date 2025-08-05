Uttarakhand की हर्षिल वैली में फटा बादल, धराली में ऐसे मची तबाही
उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही
pr
4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता
pr
खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से बाजार, मकान और होटल बह गए
pr
प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है
pr
SDRF, NDRF, ITBP और आर्मी की टीमें बचाव और रेस्क्यू के काम में जुटी
pr
हर्षिल इलाके में बादल फटने से सेना के 8 से 10 जवानों के लापता
pr
इस आपदा के कई वीडियो सामने आए
pr
आपदा के बाद धराली में 30 फीट तक मलबा जम गया
pr
हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की
pr