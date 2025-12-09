Redmi Note 15 की क्या रहेगी कीमत, कब होगा लॉन्च, बड़ा अपडेट
रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है
बेस रेडमी नोट 15 में कई अपग्रेड्स होंगे
6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले हो सकता है
कीमत भारत में लगभग 20,000 रुपए के आसपास हो सकती है
स्मार्टफोन में 108MP का प्राइमरी कैमरा हो सकता है
चीन में यह रेडमी स्मार्टफोन 5,800एमएएच बैटरी पर लॉन्च किया था
मोबाइल इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तकनीक से भी लैस होगा
रेडमी फोन को Xiaomi HyperOS 2 के साथ लाया जा सकता है
20MP का फ्रंट कैमरा शामिल होने की संभावना जताई जा रही है
