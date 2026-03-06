आउट-ऑफ-द-बॉक्स Android 16 पर आधारित नथिंग के नए NOS 4.1 पर चलता है
Phone 4a में 5,400 mAh की विशाल बैटरी
इन फोंस में 4,500 से 5,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस
दोनों फोंस में 50MP का मुख्य सेंसर और 50MP का टेलीफोटो लेंस
Nothing Phones के लिए 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सुरक्षा अपडेट
पूरी सीरीज 50W की वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती
स्क्रीन की मजबूती के लिए इसमें Gorilla Glass 7i का इस्तेमाल
Phone 4a Pro में नथिंग ने अपने सिग्नेचर ट्रांसपेरेंट लुक को सिर्फ कैमरा मॉड्यूल तक सीमित रखकर बाकी हिस्से को मैटेलिक टच
Phone 4a में Snapdragon 7s Gen 4 है, वहीं Pro मॉडल में अधिक शक्तिशाली Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट