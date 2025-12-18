पहले से कितना बदल गई प्रीमियम SUV mg hector
एमजी हेक्टर का फेसलिफ्टेड वर्जन लॉन्च
mg hector में नया 'ऑरा हेक्स' ग्रिल (हेक्सागोनल पैटर्न वाला बड़ा क्रोम ग्रिल), रिवाइज्ड फ्रंट-रियर बंपर
SUV में सेगमेंट की सबसे बड़ी 14-इंच HD पोर्ट्रेट टचस्क्रीन
नया फेसलिफ्ट वर्जन अब 11.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में मिलेगा
पुराने मॉडल (प्री-फेसलिफ्ट) का बेस प्राइस करीब 14 लाख से शुरू
दो नए एक्सटीरियर कलर- सेलाडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइट
फेसलिफ्टेड MG Hector में ड्यूल-पेन पैनोरमिक सनरूफ
70 से ज्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स और एडवांस ADAS सूट
फेसलिफ्टेड हेक्टर में अब 360-डिग्री HD कैमरा विथ व्हील व्यू
