दिल्ली-मुंबई में बारिश से हाहाकार (Photos)

मंगलवार को मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में बारिश हुई

मुंबई में सड़कें तालाबों में तब्दील हो गईं

दिल्ली में लाल किला और इंडिया गेट तक सड़कों पर पानी भर गया

जलभराव ने यातायात की रफ्तार थाम दी

गोरेगांव के ओबेरॉय मॉल के सामने बारिश से बना स्वीमिंग पुल

बारिश के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हुई

बारिश का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा

यमुना नदी के किनारे बस्तियों के हालात बिगड़ गए

लोगों के घर में पानी भर गया

दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के पार हो गया है

