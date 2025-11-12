Aprilia RS 457 की धांसू इंट्री, क्या रहेंगे फीचर्स
Aprilia ने स्पोर्ट्स बाइक RS 457 GP Replica को किया पेश
pr
EICMA मोटर शो में किया पेश
pr
बाइक में दिए गए एडवांस फीचर्स
pr
भारत में SR-GP Replica 175 की तरह ही लॉन्च की जा सकती
pr
तीन राइडिंग मोड्स, और 5-इंच का TFT डिस्प्ले जैसे एडवांस फीचर्स
pr
457cc का लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन
pr
फ्रंट ब्रेक पैड्स और क्विकशिफ्टर जैसी सुविधाएं
pr
कॉस्मेटिक रूप से अपग्रेडेड एडिशन भारत में किया जा सकता है लॉन्च
pr
हालांकि कंपनी अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया
pr