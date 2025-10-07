किस विटामिन की कमी से आता है गुस्सा
जानिए बार-बार गुस्सा आना किस विटामिन की कमी से जुड़ा होता है और इससे कैसा बचा जा सकता है
गुस्सा आना एक आम बात है, लेकिन बिना किसी ठोस कारण के बार-बार गुस्सा आना चिंता की बात है।
आज के समय में बदलता लाइफस्टाइल, गलत खानपान, तनाव और नींद की कमी के कारण लोगों में विटामिन्स की कमी आम होती जा रही है।
चलिए जानते हैं, बार-बार गुस्सा आना किस विटामिन की कमी से जुड़ा होता है इसे कैसा बचा जा सकता है।
विटामिन B12 (कोबालामिन) शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जिसकी कमी से न केवल शारीरिक, बल्कि गंभीर मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं।
रिसर्च से पता चला है कि शरीर में विटामिन B12 की कमी होने पर बार-बार गुस्सा और चिड़चिड़ापन आ सकता है।
B12 मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में सहायक है, जो मूड को नियंत्रित करते हैं।
B12 की कमी से होमोसिस्टीन नामक एमिनो एसिड का स्तर बढ़ता है, जो मस्तिष्क स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
विटामिन B12 की कमी के कारण व्यक्ति को बार-बार गुस्सा आ सकता है, और वह छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ महसूस कर सकता है।
दूध, दही और पनीर के साथ अंडे फॉर्टिफाइड फूड्स जैसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स, प्लांट-बेस्ड मिल्क, और न्यूट्रिशनल यीस्ट को डाइटमें शामिल कर विटामिन B12 की पूर्ती की जा सकती है।