भारत में महिलाओं के लिए unsafe हैं ये शहर
क्या आप जानते हैं कि कुछ बड़े शहर आज भी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित माने जाते हैं?
Freepik
भारत में महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं,
लेकिन जब बात सुरक्षा की आती है, तो कुछ शहरों की सच्चाई चौंका देती है।
हाल ही में सामने आए क्राइम डाटा और सर्वे बताते हैं कि भारत के कुछ शहरों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
अगर आप या आपके परिवार की महिलाएं इन शहरों में रहती हैं या ट्रैवल करने जा रही हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।
दिल्ली- देश की राजधानी होते हुए भी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है।
रेप, छेड़छाड़, स्टॉकिंग के सबसे ज्यादा केस दिल्ली में ही दर्ज होते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट व रात के समय महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं।
हरियाणा, खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के साथ भेदभाव और हिंसा की घटनाएं आम हैं।
बिहार, जहां छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं।
राजस्थान, पर्यटक महिलाओं के लिए भी कई बार असहज अनुभव वाला राज्य रहा है।
मुंबई और पुणे जैसे शहर अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं, फिर भी रात में अकेली महिला को डर लगता है।