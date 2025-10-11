अंकुरित चना या अंकुरित मूंग, किसमें ज्यादा न्यूट्रिशन होता है?
जानिए पूरा पोषण पाने के लिए किस तरह करें डाईट में शामिल
100 ग्राम अंकुरित काले चने में 20.5 ग्राम प्रोटीन होता है। इनमें 12.2 ग्राम फाइबर और 57 Mg कैल्शियम मिलता है।
काले चने में 4.31 Mg आयरन और 718 Mg पोटेशियम पाया जाता है।
रोजाना अंकुरित चना खाने से ब्लड शुगर रेगुलेशन बेहतर होता है। यह पाचन तंत्र और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है।
मूंग दाल स्प्राउट्स भी न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। मूंग दाल में 23.9 ग्राम प्रोटीन और 16.3 ग्राम फाइबर होता है।
मूंग दाल स्प्राउट्स में 132 Mg कैल्शियम और 6.74 mg आयरन, 1250 mg पोटेशियम और 4.8 mg विटामिन सी पाया जाता है।
मूंग दाल स्प्राउट्स खाने से डाइजेशन बेहतर होता है वजन कम होता है। यह ब्लड प्रेशर और इम्यून फंक्शन को भी नियंत्रित करता है।
हालांकि पोषण की मात्रा में, मूंग दाल स्प्राउट्स काले चने से बेहतर होते हैं।
वैसे पूरा पोषण पाने के लिए दोनों को एक साथ मिलाकर खाना सबसे अच्छा है।