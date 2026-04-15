Asha Bhosle के टॉप 10 सुपरहिट गाने

गजल शैली में आशा भोसले की आवाज का जादू इस गाने में दिखता है. यह गाना साल 1981 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान का है. इसे रेखा पर फिल्माया गया था. इस गाने को आशा भोसले ने अपनी आवाज दी थी. .यह रेखा और आशा भोसले दोनों के करियर के लिए खास गाना था. social media