यह खिलाड़ी रहे भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के हीरो
UNI
जसप्रीत बुमराह ने 119.4 ओवरों में 14 विकेट लिए।
UNI
प्लेयर ऑफ द सीरीज से सम्मानित शुभमन गिल ने 754 रन बनाए।
UNI
बेन स्टोक्स ने श्रृंखला में 17 विकेट लिए और 304 रन बनाए।
UNI
लोकेश राहुल ने दो शतक और दो अर्धशतक की मदद से 532 रन बनाये।
UNI
यशस्वी जायसवाल ने 5 मैचों में 2 शतकों की मदद से 411 रन बनाए।
UNI
जो रूट ने 3 शतक की मदद से सीरीज में 537 रन बनाए।
UNI
प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 टेस्ट में 105 ओवर डाले और 14 विकेट लिए।
UNI
रविंद्र जड़ेजा ने 5 अर्धशतक की बदौलत 516 रन बनाए और 7 विकेट लिए।
UNI
मोहम्मद सिराज ने 185 .3 ओवरों में 23 विकेट लिए।
UNI