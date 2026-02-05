T20I World Cup कब कब किस देश ने जीता
भारत ने साल 2007 में सबसे पहले T20I विश्वकप पर कब्जा किया
पाकिस्तान की टीम ने साल 2009 में T20I विश्वकप को जीता
इंग्लैंड ने साल 2010 में इस T20I विश्वकप खिताब को पाया
वेस्टइंडीज ने मेजबान श्रीलंका को हराकर जीता 2012 का T20I विश्वकप
श्रीलंका ने भारत को हराकर जीता T20I विश्वकप 2014
वेस्टइंडीज ने अपना दूसरा T20I विश्वकप जीता, 2016 में किया कारनामा
साल 2021 का T20I विश्वकप जीतने में आखिरकार ऑस्ट्रेलिया सफल रही
इंग्लैंड ने साल 2022 में जीता अपना दूसरा T20I विश्वकप
साल 2024 में दूसरा T20I विश्वकप जीतने वाली भारत पहली एशियाई टीम बनी
