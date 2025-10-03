कौन है सना जावेद जिसे शोएब मलिक ने दिया तलाक

Webdunia

सानिया मिर्जा के बाद शोएब मलिक की तीसरी बेगम थी सना जावेद।

Webdunia

सना जावेद ने उमर जसवाल से तलाक लेकर शोएब मलिक को चुना था

Webdunia

32 वर्षीय सना जावेद पाक की मुख्य अदाकाराओं में से एक है।

Webdunia

इसके अलावा सना ने कई पाक टीवी शो में हिस्सा लिया है।

Webdunia

साल 2012 में शहर ए जात धारावाहिक से सना ने पदार्पण किया था।

Webdunia

खानी टीवी सीरीज से उनको जबरदस्त लोकप्रियता मिली।

Webdunia

इस धारावाहिक के लिए उनको लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए भी नामित किया गया था।

Webdunia

सना जावेद ने कुछ संगीत के वीडियो में भी अभिनय किया है।

Webdunia