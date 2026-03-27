किस टीम ने कितनी बार जीता इंडियन प्रीमियर लीग

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चेन्नई सुपर किंग्स ने संयुक्त रूप से इसे सर्वाधिक 5 बार जीता है।

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मुंबई इंडियन्स ने संयुक्त रूप से इसे सर्वाधिक 5 बार जीता है।

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कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसे 3 बार जीता है।

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सनराइजर्स हैदराबाद ने इसे एक बार और डेक्कन चार्जर्स के नाम से एक बार जीता है।

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गुजरात टाइटंस ने इस ट्रॉफी को साल 2022 में जीता।

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राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे पहला सत्र जीता था।

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रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू ने साल 2025 में इस ट्रॉफी को अपना नाम किया था।

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