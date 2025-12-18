गुरुवार, 18 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Yogi government Nandini Krishi Samriddhi Yojana, How to avail benefits and what are rules
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 (16:35 IST)

Nandini Krishi Samriddhi Yojana: योगी सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, कैसे उठाएं लाभ, क्या हैं इसके नियम

Nandini Krishi Samriddhi Yojana
What is Nandini Krishi Samriddhi Yojana: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा शुरू की गई नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में श्वेत क्रांति को बढ़ावा देना और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। यह योजना कृषक और पशुपालक को समृद्धि की राह दिखा रही है। इस योजना के तहत सरकार स्वदेशी नस्ल की गायों (साहीवाल, गिर और थारपारकर) की डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए 50 फीसदी तक सब्सिडी प्रदान करती है। 
 
सरकार ने इस योजना को दो स्तरों पर लागू किया है- 
 
मुख्‍य नंदिनी कृषक समृद्धि योजना : 
  • गायों की संख्या : 25
  • कुल लागत : लगभग 62.50 लाख रुपए
  • सरकारी सब्सिडी : 50% (अधिकतम 31.25 लाख रुपए)
  • बैंक ऋण : लागत का 35 प्रतिशत
  • स्वयं का अंश : लागत का 15 फीसदी
 
मिनी नंदिनी योजना : 
  • गायों की संख्या : 10
  • कुल लागत : लगभग 23.60 लाख रुपए 
  • सब्सिडी : 50 प्रतिशत (अधिकतम 11.80 लाख रुपए)
  • बैंक ऋण : लागत का 35 प्रतिशत
  • स्वयं का अंश : लागत का 15 फीसदी
सब्सिडी की राशि तीन चरणों में दी जाती है (इकाई निर्माण, पशु खरीद और रखरखाव)। योजना के तहत साहीवाल, गिर, थारपारकर और गंगातीरी जैसी उन्नत नस्लों को बढ़ावा दिया जाता है।
 
पात्रता : 
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • पशुपालन के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए (मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)।
  • 25 गायों के लिए लगभग 0.5 एकड़ भूमि इकाई हेतु और 1.5 एकड़ हरे चारे के लिए।
  • 10 गायों के लिए लगभग 0.2 एकड़ भूमि इकाई हेतु।
  • जिन्होंने पहले कामधेनु योजना का लाभ लिया है, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं।
  • गाय का क्रय प्रदेश के बाहर से यथासंभव ब्रिडिंग ट्रैक्ट से किया जाए। 
  • गोवंश का ईयर टैग व बीमा कराना अनिवार्य होगा।
  • क्रय किए जाने वाली गाय प्रथम अथवा द्वितीय ब्यात की हो तथा ब्यात 45 दिन से अधिक न हो।
  • यह योजना प्रदेश के 18 मण्डल मुख्यालय जनपदों में लागू है।
आवश्यक दस्तावेज : 
  • आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र।
  • पशुपालन अनुभव का प्रमाण पत्र।
  • जमीन के दस्तावेज (स्वयं की या न्यूनतम 7 वर्ष के लिए लीज पर)।
  • बैंक खाते का विवरण (आधार लिंक होना अनिवार्य)।
  • पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो।
कैसे करें आवेदन : आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी योजना की आधिकारिक वेबसाइट nandbabadugdhmission.up.gov.in पर देखी जा सकती है। साइट पर जाकर पंजीकरण भी किया जा सकता है। आप अपने जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) के कार्यालय में जाकर भी आवेदन फॉर्म और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन प्रत्यक्ष जमा भी कर सकते हैं।  आवेदकों की संख्या अधिक होने पर लाभार्थियों का चयन ई-लॉटरी (E-Lottery) के माध्यम से किया जाता है।
 
क्या कहती हैं योजना की लाभार्थी : इस योजना से जुड़कर पिपराइच ब्लॉक के बहरामपुर की प्रगतिशील पशुपालक इंदु सिंह ने गोसंवर्धन के साथ आय वृद्धि की नजीर पेश की है। इंदु ने 25 साहीवाल गोवंश क्रय कर डेयरी खोली है। इस परियोजना पर 62.55 लाख रुपए की लागत आई। उन्हें योजना व्यय पर सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी (31.25 लाख रुपए) दे रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए डेयरी संचालक इंदु सिंह का कहना है कि वह आने वाले समय में वह डेयरी में उत्पादित दूध से दूध प्रसंस्करण का कार्य भी शुरू करेगी। उनकी यूनिट में पनीर, खोया, मक्खन भी बनेगा। इसके साथ ही गोबर और गोमूत्र के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण लेकर इस दिशा में भी कार्य करेंगी। उनकी मंशा डेयरी को अन्य पशुपालकों के लिए मॉडल डेयरी बनाने की है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
नितिन गडकरी का दर्द छलका, युद्ध से ज्यादा सड़क हादसों में मर रहे लोग, लोकसभा में बताया क्‍यों हो रहा ऐसा

2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाम

2026 में महंगाई का झटका, Airtel, Jio, Vi के रिचार्ज प्लान्स होंगे महंगे, जानिए कंपनियां क्यों बढ़ा रही हैं दाममोबाइल रिचार्ज महंगे होने की तैयारी, 2026 में 4G-5G प्लान्स के दाम 20% तक बढ़ सकते हैं

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकार

पूर्व CM ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया विवादित बयान, माफी मांगने से किया इंकारStatement by Maharashtra's biggest leader : पुणे में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़े आकार की सेना रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 लाख सैनिकों की सेना होने के बावजूद उनका इस्तेमाल अब सीमित होगा। उनका सुझाव था कि इन सैनिकों को किसी और उपयोगी कार्य में लगाया जाए।

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागू

MLFF क्या है, कैसे आसान होगा आपका Toll Payment, नितिन गडकरी ने बताया कब होगा लागूसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को संसद में बताया कि टोल भुगतान की नई प्रणाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) 2026 के अंत तक पूरे देश में लागू हो जाएगी। गडकरी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नई प्रणाली लागू होने के बाद टोल नाकों पर कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं रहेगी।

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींद

Bharat Taxi : महंगे किराए से राहत, जनवरी से चलेगी भारत टैक्सी, Ola और Uber की उड़ेगी नींदअगर आप किराए की टैक्सी से सफर करते हैं और ऊंचे किराए से परेशान हैं तो आपके लिए यह खुशखबर है। 1 जनवरी 2026 से भारत टैक्‍सी की सेवा मिलने जा रही है। 1 जनवरी से अपने मोबाइल में भारत टैक्सी का ऐप डाउनलोड करके टैक्सी बुक करवा सकेंगे। भारत टैक्‍सी अभी ट्रायल फेज में है।

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधर

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधरभारत की वायुसेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि रूसी एनालिस्‍ट भी मुरीद हो गए हैं। दरअसल, भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने S-400 'ट्रायम्फ’ सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया। इतना ही नहीं, यह कारनामा भारतीय वायुसेना ने 314 किलोमीटर दूर से ही कर डाला।

और भी वीडियो देखें

2025 के टॉप न्यूजमेकर: रिकॉर्ड तोड़ हिट्स, वेलनेस की नई लहर और शानदार वापसी जिन्होंने इंडस्ट्री हिला दी

2025 के टॉप न्यूजमेकर: रिकॉर्ड तोड़ हिट्स, वेलनेस की नई लहर और शानदार वापसी जिन्होंने इंडस्ट्री हिला दीसाल 2025 ने जैसे स्टारडम की परिभाषा ही बदल दी है। इस साल कुछ ऐसे नाम सामने आए जिन्होंने बड़े-बड़े OTT ऑफर ठुकराकर नई सोच की शुरुआत की, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, टीवी के आइकॉनिक शोज़ को फिर से जिंदा किया और दिग्गजों के साथ ग्लोबल पॉडकास्ट लॉन्च किए।

ओमान में भारतीयों से बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी, भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी

ओमान में भारतीयों से बोले पीएम मोदी, पूरी दुनिया चुनौतियों से घिरी, भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीPM Modi in Oman : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ओमान में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ नीतियां नहीं बदली हैं, भारत ने अपना इकनॉमिक डीएनए बदला है।

पति-पत्नी में अनबन, गाय दूध नहीं दे रहो हो... हंसी के फव्वारों के बीच भाजपा सांसद भट्‍ट ने बताया नुस्खा

पति-पत्नी में अनबन, गाय दूध नहीं दे रहो हो... हंसी के फव्वारों के बीच भाजपा सांसद भट्‍ट ने बताया नुस्खाBJP MP Ajay Bhatts remark laughter in Parliament: नैनीताल-उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अजय भट्‍ट लोकसभा में भाषण दे रहे थे। इसी बीच, उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिससे कोई भी हंसे बिना नहीं रह सका। दरअसल, भट्‍ट ने बात ही ऐसी की थी। उन्होंने बहुत सारी समस्याएं गिनाईं और उन सबका एकमात्र समाधान श्रीराम जय राम जय जय राम... बताया।

2025 में चांदी की चाल ने चौंकाया, मात्र 9 माह में तय किया 1 से 2 लाख तक सफर, असेट वैल्यू भी 3 ट्रिलियन पार

2025 में चांदी की चाल ने चौंकाया, मात्र 9 माह में तय किया 1 से 2 लाख तक सफर, असेट वैल्यू भी 3 ट्रिलियन पारSilver Story in 2025 : 2025 में जब शेयर बाजार ने निवेशकों को निराश किया, डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तब चांदी तक निवेशकों को मालामाल कर दिया। इस वर्ष चांदी पहली बार 1 लाख रुपए किलो हुई। इसके बाद इसने पलटकर नहीं देखा और वर्ष के आखिरी माह में यह 2 लाख पार हो गई। पहली बार चांदी की असेट वैल्यू 3 ट्रिलियन पार कर गई। अब असेट वैल्यू के हिसाब से गोल्ड 30 ट्रिलियन, एप्पल 3.5 ट्रिलियन, एनवीडिया 3.26 ट्रिलियन के बाद चांदी का ही नंबर आता है।

मृणाल ठाकुर–सिद्धांत चतुर्वेदी से लेकर कार्तिक आर्यन–श्रीलीला तक, 2026 में ये नई जोड़ियां पर्दे पर मचाएंगी धमाल

मृणाल ठाकुर–सिद्धांत चतुर्वेदी से लेकर कार्तिक आर्यन–श्रीलीला तक, 2026 में ये नई जोड़ियां पर्दे पर मचाएंगी धमालनई ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखना दर्शकों के लिए हमेशा एक खास खुशी होती है, और 2025 में कई नई जोड़ियों ने दिल जीत लिया। अब 2026 फिल्म लवर्स के लिए इससे भी बड़ा सरप्राइज़ लेकर आ रहा है, जहां कई बिल्कुल नई जोड़ियां पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगी और अपनी केमिस्ट्री से यादगार छाप छोड़ने वाली हैं।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com