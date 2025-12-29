सोमवार, 29 दिसंबर 2025
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. Yogi Adityanaths visionary policy, Yamuna Expressway is becoming the axis of industrial development of Uttar Pradesh
Written By
लखनऊ , सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (18:55 IST)

योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नीति, यमुना एक्सप्रेस-वे बन रहा उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की धुरी

Yamuna Expressway
उत्तरप्रदेश की विकास यात्रा में यमुना एक्सप्रेस-वे मात्र एक सड़क नहीं बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी नीति और निर्णायक नेतृत्व का प्रतीक है। जिस मार्ग को कभी केवल दिल्ली और आगरा को जोड़ने वाले कॉरिडोर के रूप में देखा जाता था, वही आज प्रदेश के औद्योगिक पुनर्जागरण की रीढ़ बन गया है। योगी सरकार ने यमुना एक्सप्रेस-वे को ट्रैफिक सुविधा तक सीमित न रखते हुए इसे निवेश, रोजगार और नियोजित शहरीकरण के सबसे बड़े इंजन के रूप में विकसित किया है।
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास का ऐसा मॉडल अपनाया है, जिसने प्रदेश की छवि बदली है। एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक क्लस्टर, आधुनिक अर्बन सेंटर्स और लॉजिस्टिक्स हब का विकास इस बात का प्रमाण है कि सरकार की नीति अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं बल्कि जमीन पर परिणाम देने वाली साबित हो रही है। यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र आज उस नए उत्तर प्रदेश की पहचान बन रहा है जहां निवेशकों को भरोसा, युवाओं को रोजगार और प्रदेश को आर्थिक मजबूती मिल रही है। प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ़ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन दीपक मैनी का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस-वे के आस-आस विकसित हो रहीं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बुलंदी पर पहुँचाने का काम कर रही है। ये प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनामी की ओर ले जाएंगी।
 
यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से सरकार ने नियोजित विकास का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है जो उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूती के साथ स्थापित करेगा। 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह औद्योगिक विकास क्षेत्र दो चरणों में विकसित किया जा रहा है। इसमें औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित भूमि उपयोग की स्पष्ट योजना बनाई गई है, जिससे अनियोजित शहरीकरण पर नियंत्रण संभव हुआ है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा स्पष्ट रही है कि विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहे बल्कि उसका लाभ आसपास के जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुंचे। यमुना एक्सप्रेस-वे के किनारे विकसित हो रहा औद्योगिक क्लस्टर इसी सोच का परिणाम हैं। बेहतर सड़क नेटवर्क, बिजली जल निकासी और अन्य आधारभूत सुविधाओं के साथ यह क्षेत्र निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है।
 
दिल्ली आगरा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से मजबूत कनेक्टिविटी ने यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र को लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग के लिए आदर्श बना दिया है। इसके साथ ही जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस पूरे क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय पहचान देने जा रहा है। योगी सरकार ने एयरपोर्ट को केंद्र में रखकर औद्योगिक शहरों, लॉजिस्टिक्स हब और रोजगार केंद्रों की एक पूरी श्रृंखला विकसित करने की योजना बनाई है।
 
यमुना एक्सप्रेस-वे की प्रमुख परियोजनाएं
- जेवर के पास एचसीएल फॉक्सकॉन की ओसैट यूनिट 
- ओसैट यूनिट को लेकर भूमि पूजन जनवरी, 2026 में संभावित 
- एक हजार एकड़ का सेमीकंडक्टर और ईएमसी पार्क
- मेडिकल डिवाइस पार्क और डेटा सेंटर पार्क का विकास
- विवो, एलजी और हावेल्स जैसी प्रमुख कंपनियों द्वारा फैक्ट्रियों की स्थापना
- वाईईआईडीए को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी
- एयरपोर्ट एक्सप्रेस-वे और आरआरटीएस से मजबूत कनेक्टिविटी
- दो सौ से अधिक नई फैक्ट्रियां निर्माणाधीन
- सेमीकंडक्टर पार्क से बड़े स्तर पर रोजगार की संभावना
- लॉजिस्टिक्स और हाई टेक हब के रूप में विकसित हो रहा है
- जेवर एयरपोर्ट और औद्योगिक जोन से रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में नए अवसर
मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाब

मजबूत तो डाकू भी होता है.. तो क्‍या बच्‍चों को... दिग्विजय के बयान पर सलमान खुर्शीद का जवाबSalman Khurshid's response to Digvijay Singh's statement : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भाजपा की तारीफ को को लेकर अब पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद का भी जवाब सामने आया है। खुर्शीद ने फिल्म 'शोले' का जिक्र कर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि डाकू भी मजबूत होता है, तो क्या आप अपने बच्चे से कहेंगे कि तुम भी डाकू बन जाओ? क्या आपको 'शोले' फिल्म याद है?

ब्रिटेन में भारतीय ने जीता नस्ली भेदभाव का केस, कोर्ट ने दिया 81 लाख रुपए मुआवजे का आदेश

ब्रिटेन में भारतीय ने जीता नस्ली भेदभाव का केस, कोर्ट ने दिया 81 लाख रुपए मुआवजे का आदेशAn Indian man won a racial discrimination case : ब्रिटेन के एक न्यायाधिकरण ने अपने प्रबंधक पर गलत तरीके से बर्खास्तगी और नस्ली भेदभाव का आरोप लगाने वाले एक भारतीय व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया और मुआवजे के रूप में लगभग 67000 पाउंड यानी लगभग 81 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। यह फैसला कार्यस्थल पर नस्लीय दुर्व्यवहार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण जीत है। भारतीय व्यक्ति को उनके श्रीलंकाई मूल के बॉस ने 'गंदा' और 'गुलाम' कहा था और छुट्टी के अनुरोधों में भेदभाव किया।

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...

बांग्लादेश में हिंसा को लेकर पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी, बोले- जिहादी तत्वों से प्रभावित हैं मोहम्‍मद यूनुस के फैसले...Bangladesh violence case : बांग्लादेश में हिंसा लगातार जारी है। भीड़ के प्रदर्शन और उससे जुड़ी हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच भारत के पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल का बयान सामने आया है। पूर्व भारतीय राजनयिक सुरेश के. गोयल ने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में मौजूदा सापेक्ष शांति तूफान से पहले की शांति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के निर्णय जिहादी तत्वों से काफी प्रभावित हो रहे हैं।

दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीख

दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ, RSS की तारीफ की, कांग्रेस को क्या दी सीखShashi Tharoor News : कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को शशि थरूर का साथ मिल गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि हमारा तो 140 साल का इतिहास है उसमें तो बहुत सारे चीजे सीख सकते हैं। हम अपने आप से भी सीख सकते हैं। अनुशासन सीखना बहुत जरूरी है चाहे आप कोई भी पार्टी में हो। उनके बारे (दिग्विजय सिंह) में आप उनसे ही पूछिए।

आर्मी यूनिफॉर्म में दिखे व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन को चेतावनी, शांति वार्ता ठुकराई तो होंगे गंभीर नतीजे

आर्मी यूनिफॉर्म में दिखे व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन को चेतावनी, शांति वार्ता ठुकराई तो होंगे गंभीर नतीजेRussia-Ukraine war News: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन शांति वार्ता को खारिज करता है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि रूस निर्णायक युद्ध के जरिए अपने सभी उद्देश्यों को हासिल करेगा। सेना की वर्दी में नजर आए पुतिन ने स्पष्ट किया कि यदि कूटनीति विफल रहती है तो रूस अपनी ‘स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन’ के सभी लक्ष्यों को सैन्य ताकत से पूरा करेगा।

आधी रात को खौफनाक साजिश, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले जारी, आग के हवाले किया घर

आधी रात को खौफनाक साजिश, दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हमले जारी, आग के हवाले किया घरभारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश (Bangladesh) में हिन्दुओं पर हमले नहीं रुक रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट-पीटकर हत्या और जलाए जाने की खौफनाक घटना के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले रुक नहीं रहे हैं। पिरोजपुर में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हमले का ताजा मामला सामने आया है।

जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का खतरा, 4 दर्जन आतंकवादी घुसने का दावा

जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का खतरा, 4 दर्जन आतंकवादी घुसने का दावाThreat of terrorist attack in Jammu and Kashmir: पिछले एक पखवाड़े से प्रदेश में करीब 200 गांवों में चल रहे सुरक्षा बलों के व्यापक तलाशी अभियानों के पीछे का सच यह है कि यह उन आतंकियों की तलाश के लिए हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है वे उस पार से घुसने में कामयाब रहे हैं। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इनकी संख्या 4 दर्जन से अधिक बताई जा रही है।

RSS-BJP की तारीफ पर घर में घिरे दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद की बेटी ने बताया दोगला, पार्टी से निकालने की मांग

RSS-BJP की तारीफ पर घर में घिरे दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद की बेटी ने बताया दोगला, पार्टी से निकालने की मांगपूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह RSS और भाजपा के संगठन के साथ पीएम मोदी की तारीफ पर अब अपनी ही पार्टी में घिर गए है। पूर्व राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट में निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह को दोगला बताते हुए सामंतवाद और ठाकुरवाद का पोषक बताया।

Silver Price Crash : 2.5 लाख छूते ही चांदी धड़ाम, 1 घंटे में 21500 रुपए की भारी गिरावट, सेफ-हेवन डिमांड में क्यों दिखी ठंडक

Silver Price Crash : 2.5 लाख छूते ही चांदी धड़ाम, 1 घंटे में 21500 रुपए की भारी गिरावट, सेफ-हेवन डिमांड में क्यों दिखी ठंडकsilver price crash News : चांदी सोमवार को उस समय औंधे मुंह गिर पड़ी जब उसने ढाई लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हाई लेवल को छुआ। इसके कुछ देर बाद ही 1 घंटे में चांदी में 21000 रुपए से ज्यादा की भारी गिरावट आई। MCX पर मार्च 2026 डिलीवरी वाली चांदी फिसलकर 2,33,120 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। इससे निवेशक भौंचक्का रह गए।

PM नरेंद्र मोदी की चेतावनी और ICMR की रिपोर्ट: क्यों 'एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस' बन रही है नई हेल्थ इमरजेंसी?

PM नरेंद्र मोदी की चेतावनी और ICMR की रिपोर्ट: क्यों 'एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस' बन रही है नई हेल्थ इमरजेंसी?हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक (Antibiotics) दवाएं न लें। यह केवल एक सामान्य सलाह नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य चेतावनी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि भारत में अब सामान्य संक्रमण का इलाज करना भी मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि बैक्टीरिया इन दवाओं के खिलाफ अभेद्य दीवार बना चुके हैं।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेड

iPhone 18 Pro में दिखेंगे बड़े बदलाव, नया डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, कैमरा और बैटरी में अपग्रेडApple को iPhone 18 सीरीज लॉन्च करने में अभी करीब एक साल का समय है, लेकिन शुरुआती लीक और सप्लाई-चेन से जुड़ी जानकारियों ने iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर उम्मीदें बनानी शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि साल 2026 में Apple फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी एंट्री कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद Pro मॉडल्स कंपनी के सबसे बड़े आकर्षण बने रहेंगे।

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोन

जनवरी 2026 में स्मार्टफोन लॉन्च की भरमार, भारतीय बाजार में आएंगे कई दमदार 5G फोनSmartphones launching in January 2026 : नया साल भारतीय स्मार्टफोन बाजार के लिए काफी खास होने जा रहा है। जनवरी 2026 में कई बड़े ब्रांड्स अपने नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। इनमें मिड-रेंज से लेकर प्रीमियम और बजट 5G फोन शामिल हैं। जनवरी 2026 में Xiaomi, Realme, Poco और Vivo जैसे बड़े ब्रांड्स के लॉन्च के साथ भारतीय स्मार्टफोन बाजार काफी गर्म रहने वाला है।
Webdunia
