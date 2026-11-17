यूपी के 5 लाख घरों पर लगेंगे रूफटॉप सोलर संयंत्र, योगी सरकार ने केन्द्र को भेजा प्रस्ताव पीएम सूर्य घर योजना के तहत 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने की तैयारी, 3 हजार 750 करोड़ रुपए की परियोजना

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत योगी सरकार ने प्रदेश के 5 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसके लिए उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल के अंतर्गत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में लगभग 750 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता विकसित की जाएगी।

इस प्रस्तावित योजना के तहत 5 लाख घरों में से 50 प्रतिशत घरों पर 1 किलोवाट तथा शेष 50 प्रतिशत घरों पर 2 किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र लगाए जाएंगे। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3 हजार 750 करोड़ है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है। योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL), उसकी विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) एवं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) के समन्वय से किया जाएगा।

इस पहल से बड़ी संख्या में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से जोड़ने, बिजली बिल में कमी लाने तथा प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ULA मॉडल के माध्यम से बड़े स्तर पर एकीकृत रूप से सोलर संयंत्रों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।

घरेलू रूफटॉप सोलर स्थापना में यूपी देश में प्रथम स्थान पर

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत संचयी रूफटॉप सोलर स्थापनाओं में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में अब तक कुल 9,62,866 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। यह उपलब्धि प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ते जनविश्वास, सरकार के प्रयासों तथा विभिन्न विभागों और विद्युत वितरण कंपनियों के समन्वित कार्यों को दर्शाती है।

उपभोक्ता 31 मार्च 2027 से पहले करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में रूफटॉप सौर ऊर्जा की अपार संभावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति उपभोक्ताओं में लगातार उत्साह बढ़ रहा है। विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे योजना की निर्धारित अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 से पहले आधिकारिक पीएम सूर्य घर पोर्टल पर आवेदन करें और पात्रतानुसार अधिकतम 1.08 लाख रुपए की केंद्रीय एवं राज्य सब्सिडी का लाभ उठाकर अपने घरों पर सोलर संयंत्र स्थापित कराएं। इससे उन्हें बिजली बिल में उल्लेखनीय बचत के साथ स्वच्छ ऊर्जा का लाभ भी मिलेगा।