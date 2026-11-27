UP Khadi Mahotsav 2026 : यूपी में खादी को मिला नया विस्तार, 150 स्टॉल पर दिखेगा देसी हुनर, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार खादी को केवल परंपरा और विरासत तक सीमित न रखकर इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और आत्मनिर्भरता का सशक्त माध्यम बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गोमती नगर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रांगण में 10 दिवसीय राज्य स्तरीय ‘उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव-2026’ का भव्य शुभारंभ हुआ।





खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि खादी केवल वस्त्र नहीं, बल्कि स्वाभिमान, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का महान विचार है।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से आयोजित यह महोत्सव 27 नवंबर से 06 दिसंबर तक चलेगा। ‘धागों में संस्कृति, खादी से प्रगति’ की थीम पर आयोजित महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के उद्यमियों और शिल्पकारों ने 150 आकर्षक स्टॉल लगाए हैं। इनमें खादी वस्त्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार किए गए विविध ग्रामोद्योग उत्पाद भी प्रदर्शित किए जा रहे हैं। उद्घाटन समारोह में प्रमुख सचिव खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग अनिल कुमार सागर तथा उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शिशिर भी उपस्थित रहे।

मंत्री राकेश सचान ने महोत्सव के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार खादी को नई पीढ़ी की पसंद बनाने के साथ इससे जुड़े बुनकरों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज खादी 100 प्रतिशत शुद्ध कॉटन की गारंटी के साथ आधुनिक डिजाइन और आकर्षक परिधानों के रूप में उपलब्ध है। यह बदलाव खादी को परंपरा के साथ आधुनिक जीवनशैली से जोड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान खादी को स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनाया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प ने वर्ष 2014 के बाद खादी को नई पहचान और नई ऊर्जा दी है। प्रधानमंत्री अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के माध्यम से लगातार खादी अपनाने और बुनकरों का उत्साह बढ़ाने की अपील करते रहे हैं। इससे खादी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और इससे जुड़े लाखों परिवारों को संबल मिला है।

ग्रामोद्योग इकाइयों से गांवों में बढ़े रोजगार के अवसर

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट लक्ष्य युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनाना है। इसी सोच के अनुरूप प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण उद्यमियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विगत पांच वर्षों में इन योजनाओं के तहत ₹2,544.35 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश में 24,799 ग्रामोद्योग इकाइयां स्थापित हुई हैं और 2.79 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। ये आंकड़े बताते हैं कि खादी एवं ग्रामोद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं।

प्रदर्शनियों से उद्यमियों को मिला बड़ा बाजार

मंत्री राकेश सचान ने बताया कि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में आयोजित 115 प्रदर्शनियों के माध्यम से खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया गया है। इन प्रदर्शनियों में लगाए गए 27,508 स्टॉलों के जरिए उद्यमियों ने ₹161.54 करोड़ से अधिक की बिक्री की है। यह उपलब्धि स्थानीय उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं के बढ़ते विश्वास और प्रदेश के कारीगरों की बढ़ती बाजार पहुंच को दर्शाती है। योगी सरकार का प्रयास है कि गांवों में तैयार होने वाले उत्पादों को केवल स्थानीय बाजार तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें प्रदेश और देश के व्यापक बाजारों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए प्रदर्शनियों, बिक्री केंद्रों और अन्य विपणन माध्यमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

खादी पर 30 प्रतिशत छूट, विवाह समारोहों में भी अपनाने की अपील

मंत्री ने कहा कि खादी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इसे दैनिक जीवन और सामाजिक आयोजनों का हिस्सा बनाना जरूरी है।