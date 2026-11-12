  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. up-electricity-consumers-95-63-percent-complaints-resolved-in-october-yogi-government
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: लखनऊ , Thursday, 12 November 2026 (17:47 IST)

योगी सरकार में बिजली उपभोक्ताओं की अक्टूबर में 95.63% शिकायतों का समाधान

यूपी में बिजली शिकायतों के निस्तारण में तेजी, पांचों डिस्कॉम ने 7.09 लाख शिकायतों का निस्तारण किया

uppcl News
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (19:50 IST)
google-news
योगी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान पर लगातार जोर दे रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने अक्टूबर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में तेजी दिखाई। प्रदेश के पांचों विद्युत वितरण निगमों (डिस्कॉम) में इस दौरान कुल 7.41 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 7,09,038 शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस तरह कुल शिकायतों में से 95.63 प्रतिशत का समाधान किया गया है।
 
डिस्कॉमवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सबसे अधिक करीब 2.54 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया। वहीं, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में करीब 1.33 लाख, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में 1.41 लाख और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में करीब 1.12 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को) में 66 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण हुआ।

बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा

अक्टूबर में पांचों डिस्कॉम में सबसे अधिक शिकायतें बिजली आपूर्ति से संबंधित प्राप्त हुईं। इसके अलावा उपभोक्ताओं ने बिजली सेवाओं से जुड़ी अन्य समस्याओं को भी दर्ज कराया। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए विद्युत हेल्पलाइन नंबर 1912 को महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है। शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निस्तारण के साथ ही प्रत्येक शिकायत का समाधान उपभोक्ता की संतुष्टि के आधार पर सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

कंट्रोल रूम से हो रही शिकायतों की निगरानी

शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सभी कंट्रोल रूम और विशेष रूप से मास्टर कंट्रोल रूम में प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके माध्यम से लंबित शिकायतों की निगरानी और उनके शीघ्र समाधान पर ध्यान दिया जा रहा है। योगी सरकार की मंशा है कि बिजली उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े और उन्हें समयबद्ध तरीके से राहत मिले।

ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यूपीपीसीएल ने डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। उपभोक्ता 1912 टोल फ्री नंबर और यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर '1912 शिकायत पंजीकरण' विकल्प के जरिए बिजली संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इससे शिकायत की प्रक्रिया आसान होने के साथ उसके निस्तारण की निगरानी भी डिजिटल माध्यम से की जा सकती है। सरकार का फोकस बिजली व्यवस्था को अधिक उपभोक्ता-केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Punjab Assembly Elections 2027 : AAP ने जारी की 21 उम्मीदवारों की सूची, 2 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा

Electric Scooter : Bajaj Chetak, TVS, Hero, Honda और Suzuki, Ather और River की उड़ी नींद, Vespa का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर मचाने आया तहलका

Electric Scooter : Bajaj Chetak, TVS, Hero, Honda और Suzuki, Ather और River की उड़ी नींद, Vespa का सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर मचाने आया तहलकाप्रीमियम स्कूटर बनाने वाली कंपनी Vespa ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज पेश की है। कंपनी ने इस लाइनअप में तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर Sprint S, Primavera और Primavera Tech शामिल किए हैं। इन स्कूटर्स में Vespa का आइकॉनिक डिजाइन, मोनोकॉक चेसिस और नया इलेक्ट्रिक पावरट्रेन दिया गया है। नई रेंज में अलग-अलग बैटरी क्षमता और फीचर्स के विकल्प मिलते हैं।

Nvidia केस में मेगास्पीड की एंट्री से हड़कंप, क्‍या चीन से लेकर सिंगापुर और अमेरिका तक फैला है नेटवर्क?

Nvidia केस में मेगास्पीड की एंट्री से हड़कंप, क्‍या चीन से लेकर सिंगापुर और अमेरिका तक फैला है नेटवर्क?एनवीडिया मामले में मेगास्‍पीड की एंट्री से नया हंगामा मचा हुआ है। ट्रंप पर भी इस मामले में सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मेगास्‍पीड की एंट्री से नया नेटवर्क सामने आ सकता है। बता दें क‍ि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर और AI चिप कंपनी एनवीडिया (Nvidia) और उसके सीईओ जेन्सेन हुआंग एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, जेन्सेन हुआंग का संबंध सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड की कार्यकारी अधिकारी एलिस हुआंग के साथ रहे हैं।

सोनिया गांधी की नीतीश पर टिप्पणी से बवाल, भड़की JDU, जानिए ऐसा क्या लिख दिया कांग्रेस नेता ने

सोनिया गांधी की नीतीश पर टिप्पणी से बवाल, भड़की JDU, जानिए ऐसा क्या लिख दिया कांग्रेस नेता नेSonia Gandhi Book Nitish Kumar: सोनिया गांधी ने अपनी पुस्तक 'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' (Belonging: A Journey of Love) में बिहार के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्‍यमंत्री और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के विपक्षी 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन से बाहर निकलने के घटनाक्रम का विस्तृत उल्लेख किया है। नीतीश से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद जदयू भड़क गई है।

Assam Train Accident : सिग्नल रेड है ब्रेक नहीं लग रहा, लोको-पायलट के ये बोलते ही आई धड़ाम की आवाज, असम रेल हादसे का सामने आया Video

Assam Train Accident : सिग्नल रेड है ब्रेक नहीं लग रहा, लोको-पायलट के ये बोलते ही आई धड़ाम की आवाज, असम रेल हादसे का सामने आया Videoअसम में कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना से ठीक पहले का एक कथित वीडियो सामने आया है। बुधवार सुबह गुवाहाटी के पास हुए इस हादसे से पहले लोकोमोटिव के अंदर रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ट्रेन का ड्राइवर संभावित ब्रेक फेल होने की बात कहता सुनाई दे रहा है। वीडियो में ड्राइवर यह भी कह रहा है कि सिग्नल लाल है और इमरजेंसी सिस्टम काम नहीं कर रहा है।

सरकारी नौकरी वालों पर गि‍र सकती है गाज, समय से पहले र‍िटायर कर सकती है सरकार, क्‍या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सरकारी नौकरी वालों पर गि‍र सकती है गाज, समय से पहले र‍िटायर कर सकती है सरकार, क्‍या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?सरकारी नौकरी करने वालों के लिए बुरी खबर है। सरकार चाहे तो उन्‍हें समय से पहले और उनकी इच्‍छा के खि‍लाफ कर्मचारियों को र‍िटायर कर सकती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकार के पास ऐसा करने का व्यापक अधिकार है। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि मनमाने या दुर्भावनापूर्ण फैसलों पर न्यायिक हस्तक्षेप संभव होगा।

Air India की फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी, सामने आया साजिश का सच

Air India की फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी, सामने आया साजिश का सचएयर इंडिया की फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि, जांच में यह धमकी फर्जी निकली। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने विदेश में नौकरी के लिए जाने से बचने के उद्देश्य से विमान को हाईजैक करने की धमकी वाला फर्जी नोट तैयार किया था।

सोनिया गांधी की आत्मकथा पर बवाल, दिल्ली में जलाई किताब, प्रियंका गांधी ने दिया जवाब

सोनिया गांधी की आत्मकथा पर बवाल, दिल्ली में जलाई किताब, प्रियंका गांधी ने दिया जवाबSonia Gandhi book controversy: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ के विमोचन के साथ ही देश की सियासत और सामाजिक हलकों में तीखा विवाद खड़ा हो गया है। किताब के अंशों को लेकर राजधानी दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेतृत्व में सिख समुदाय ने किताब की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया।

Punjab Assembly Elections 2027 : AAP ने जारी की 21 उम्मीदवारों की सूची, 2 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारा

Punjab Assembly Elections 2027 : AAP ने जारी की 21 उम्मीदवारों की सूची, 2 सांसदों को भी चुनाव मैदान में उतारापंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने 12 नवंबर 2026 को 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में सुजानपुर, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर नॉर्थ, पट्टी, जालंधर सेंट्रल और नवांशहर समेत कई विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। बड़ी बात यह कि इस लिस्‍ट में 2 सांसदों को भी जगह दी गई है।

PUC Rules 2026 : गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर, पीयूसी नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव, जानिए आम आदमी पर क्या पड़ेगा असर

PUC Rules 2026 : गाड़ी चलाने वालों के लिए जरूरी खबर, पीयूसी नियमों में होने वाला है बड़ा बदलाव, जानिए आम आदमी पर क्या पड़ेगा असरदेश में पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र यानी PUC (Pollution Under Control) बनवाने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने की तैयारी है। केंद्र सरकार वाहन प्रदूषण जांच की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है।

इंदौर-भोपाल मेट्रो की यात्रा पर म‍िलेगी 25 प्रतिशत की छूट, 50 रुपए में बनेगा NCMC स्मार्ट कार्ड, ऐसे काम करेगा कार्ड

इंदौर-भोपाल मेट्रो की यात्रा पर म‍िलेगी 25 प्रतिशत की छूट, 50 रुपए में बनेगा NCMC स्मार्ट कार्ड, ऐसे काम करेगा कार्डBhopal Indore Metro NCMC Card: मध्य प्रदेश के मेट्रो यात्रियों की यात्रा किफायती बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भोपाल और इंदौर मेट्रो में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) की सुविधा शुरू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से यात्रियों को बार-बार काउंटर पर लाइन में लगकर टिकट खरीदने की परेशानी खत्म हो जाएगी। अब वह आसानी से NCMC स्मार्ट कार्ड के जरिए यात्रा कर सकेंगे। इतना ही नहीं हर यात्रा पर 25 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी।

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबर

Samsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ा खुलासा, S27 और S27 Plus को लेकर सामने आई यह खबरamsung Galaxy S27 सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सैमसंग से जुड़ी खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट SammyGuru की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अपनी आगामी Galaxy S27 सीरीज में बड़े कैमरा अपग्रेड की तैयारी करती नजर नहीं आ रही है।

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासा

OnePlus के 3 सस्ते फोन होंगे लॉन्च, OnePlus 16R भी आएगा, कीमत को लेकर क्या हुआ खुलासास्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी OnePlus 16, OnePlus 16R और OnePlus 16T समेत तीन नए स्मार्टफोन पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन सामने आए लीक्स से इनके संभावित फीचर्स और कीमतों की जानकारी मिली है।

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्स

Vivo Y32 5G : सस्ते में मिलेगा वीवो का 5G स्मार्टफोन, 37 घंटे चलेगी बैटरी, जानें फीचर्सस्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपना नया 5G स्मार्टफोन Vivo Y32 5G पेश कर दिया है। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000mAh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि यह एक बार चार्ज करने पर 37 घंटे तक वीडियो प्लेबैक दे सकती है। इसके अलावा फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, 44W फास्ट चार्जिंग और 2TB तक एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है।