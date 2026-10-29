  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. up-chunav-2027-bjp-state-executive-meeting-lucknow-amit-shah-yogi-adityanath
Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: लखनऊ , Thursday, 29 October 2026 (19:25 IST)

UP Chunav 2027: यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ में महामंथन, अमित शाह करेंगे बैठक का आगाज

amit shah attacks Punjab government
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (19:28 IST)
google-news
UP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए भाजपा (BJP) ने अपना चुनावी गियर बदल दिया है। राजधानी लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रेक्षागृह में 30 और 31 अक्टूबर को भाजपा की दो दिवसीय हाई-प्रोफाइल प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक का शुभारंभ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और रणनीतिक गुरुमंत्र से होगा, जबकि समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

​3000 दिग्गज रणनीति को देंगे अंतिम रूप

​403 विधानसभा और 80 लोकसभा सीटों वाले देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए BJP पूरी ताकत झोंकने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में पार्टी के लगभग 3000 प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटेंगे।

​बैठक में कौन-कौन रहेगा शामिल?

​राष्ट्रीय व प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश प्रभारी व सह-प्रभारी, ​सभी सांसद, राज्यसभा सदस्य और 2024 के लोकसभा प्रत्याशी, ​2022 के विधानसभा व MLC प्रत्याशी, महापौर, जिला पंचायत व नगर पालिका अध्यक्ष, ​जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारी व विस्तारक, ​सोशल मीडिया, मीडिया पैनलिस्ट, प्रवक्ता, मोर्चा व प्रकोष्ठों के संयोजक आदि बैठक में शामिल होंगे। 

​2017 से भी बड़ी जीत' का लक्ष्य

​बैठक के दौरान संगठन की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ-साथ आगामी चुनाव के लिए एक मजबूत राजनीतिक प्रस्ताव लाया जाएगा। ​बैठक में सरकार के कामकाज, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, रोजगार और जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना शामिल है। अमित शाह, जिन्होंने 2014 और 2017 के चुनावों में पार्टी के प्रबंधन को नया आयाम दिया था, एक बार फिर कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में हाल के एमएलसी चुनाव परिणामों पर भी चर्चा हो सकती है। 
 
बीजेपी नेता मनीष शुक्ला का कहना है कि हमारा लक्ष्य 2027 में 2017 से भी बड़ी और प्रचंड जीत दर्ज करना है, जिसके लिए ठोस कार्य योजना तैयार की जा रही है। ​प्रदेश महामंत्री राजेश चौधरी ने भरोसा जताया कि संगठन और सरकार के बेहतर समन्वय से भाजपा लगातार तीसरी बार प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी।

​सपा का तंज : बनेगी PDA सरकार

​भाजपा के इस शक्ति प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी (SP) ने करारा हमला बोला है। सपा का दावा है कि भाजपा सरकार के खिलाफ जनता में भारी आक्रोश है। ​सपा नेता दीपक रंजन ने कहा कि अगर सरकार ने 10 साल में वाकई काम किया होता, तो इन्हें इतनी बैठकों और कसरतों की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये कितनी भी बैठकें कर लें, जनता केवल वोट का बटन दबाकर इन्हें बेदखल करने और PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की सरकार लाने का इंतज़ार कर रही है।
 
​एक तरफ जहां भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की इस विशाल बैठक से 2027 की सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है, वहीं विपक्षी दल जनता की कथित नाराजगी को ढाल बनाकर BJP के विजय रथ को रोकने का दावा कर रहे हैं। लखनऊ का यह दो दिवसीय महामंथन यूपी की भावी राजनीति का रुख तय करने वाला साबित होगा।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
मायावती को 5वीं बार CM बनाने के लिए 'गंगाजल संकल्प यात्रा', बसपा सुप्रीमो को बताया मां दुर्गा का अवतार!

'वोट चोरी' के आरोप पर INDIA गठबंधन की 1 नवंबर को महारैली, रामलीला मैदान में तैयारियां तेज, राहुल गांधी ने की शामिल होने की अपील

'वोट चोरी' के आरोप पर INDIA गठबंधन की 1 नवंबर को महारैली, रामलीला मैदान में तैयारियां तेज, राहुल गांधी ने की शामिल होने की अपीलमुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर INDIA गठबंधन 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने जा रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर आयोजित होने वाली इस रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं।

Electric Scooter को लेकर TVS का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को क्या होगा फायदा?

Electric Scooter को लेकर TVS का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को क्या होगा फायदा?भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर की बढ़ती मांग को देखते हुए TVS Motor Company अपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का लक्ष्य मार्च 2027 के अंत तक हर महीने 80,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने की क्षमता हासिल करना है। फिलहाल कंपनी की मासिक उत्पादन क्षमता करीब 60,000 से 65,000 यूनिट है।

Digital Arrest Scam : क्यों भड़क गए CJI सूर्यकांत, मोबाइल दीवार पर मारिए, गिरफ्तारी अपने आप रुक जाएगी

Digital Arrest Scam : क्यों भड़क गए CJI सूर्यकांत, मोबाइल दीवार पर मारिए, गिरफ्तारी अपने आप रुक जाएगीदेश में लगातार बढ़ रहे 'डिजिटल अरेस्ट' स्कैम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ी नाराजगी जताई। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि जागरूकता अभियान, मीडिया में खबरों और अदालत के आदेशों के बावजूद पढ़े-लिखे लोग साइबर ठगों के जाल में कैसे फंस रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि मोबाइल फोन के जरिए उसकी गिरफ्तारी हो रही है, तो उसे अपना मोबाइल दीवार पर मार देना चाहिए, गिरफ्तारी अपने आप रुक जाएगी।

Prayagraj : ड्रमों में भरे थे ₹500 के नोट, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जमीन से निकला 5 करोड़ से ज्यादा का खजाना, 4 हिरासत में

Prayagraj : ड्रमों में भरे थे ₹500 के नोट, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया, जमीन से निकला 5 करोड़ से ज्यादा का खजाना, 4 हिरासत मेंउत्तरप्रदेश के प्रयागराज में जमीन के नीचे छिपाकर रखी गई नकदी मिलने से हड़कंप मच गया है। नवाबगंज के बरईपुर रामनगर गांव में पुलिस ने खुदाई कर तीन ड्रम बरामद किए, जिनमें ₹500 के नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। बरामद नकदी की रकम ₹5 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

यूपी के एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वालों पर बड़ा एक्शन, 2 दिन में 6,777 चालान, ₹1.38 करोड़ का जुर्माना

यूपी के एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वालों पर बड़ा एक्शन, 2 दिन में 6,777 चालान, ₹1.38 करोड़ का जुर्मानायोगी सरकार में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश पुलिस के यातायात निदेशालय की ओर से प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर ‘ऑपरेशन सेफ स्पीड’ के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया।

UP में सरकारी नौकरी पाने वालों को बड़ी राहत! पुलिस वेरिफिकेशन के इंतजार में नहीं अटकेगी नियुक्ति, जानें नए नियम

UP में सरकारी नौकरी पाने वालों को बड़ी राहत! पुलिस वेरिफिकेशन के इंतजार में नहीं अटकेगी नियुक्ति, जानें नए नियमसरकारी नौकरी के लिए चयनित होने के बाद अब युवाओं को चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट आने तक नियुक्ति का इंतजार नहीं करना होगा। प्रदेश सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन की नई एकीकृत नीति जारी की है। इसके तहत पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया चलती रहने पर भी चयनित अभ्यर्थियों को शर्तों के साथ नियुक्ति पत्र दिया जा सकेगा।

अयोध्या में दिखेगा रोशनी का सागर! दीपोत्सव पर 41 मठ-मंदिर होंगे जगमग, रामपथ की सजावट भी होगी खास

अयोध्या में दिखेगा रोशनी का सागर! दीपोत्सव पर 41 मठ-मंदिर होंगे जगमग, रामपथ की सजावट भी होगी खासमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित होने जा रहे दसवें दीपोत्सव को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए रामनगरी में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार रामपथ के साथ अयोध्या के 41 प्रमुख मठ-मंदिरों और धार्मिक स्थलों को भी आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा। श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद इन स्थलों पर झालरों और लाइटिंग की विशेष व्यवस्था कर रही है, जिससे दीपोत्सव के दौरान रामनगरी का आध्यात्मिक वैभव और निखरकर सामने आएगा।

'वोट चोरी' के आरोप पर INDIA गठबंधन की 1 नवंबर को महारैली, रामलीला मैदान में तैयारियां तेज, राहुल गांधी ने की शामिल होने की अपील

'वोट चोरी' के आरोप पर INDIA गठबंधन की 1 नवंबर को महारैली, रामलीला मैदान में तैयारियां तेज, राहुल गांधी ने की शामिल होने की अपीलमुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर INDIA गठबंधन 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने जा रहा है। मीडिया खबरों के मुताबिक 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर आयोजित होने वाली इस रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं।

UP Chunav 2027: यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ में महामंथन, अमित शाह करेंगे बैठक का आगाज

UP Chunav 2027: यूपी चुनाव को लेकर लखनऊ में महामंथन, अमित शाह करेंगे बैठक का आगाजUP Chunav 2027: उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए भाजपा (BJP) ने अपना चुनावी गियर बदल दिया है। राजधानी लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रेक्षागृह में 30 और 31 अक्टूबर को भाजपा की दो दिवसीय हाई-प्रोफाइल प्रदेश कार्यसमिति की बैठक आयोजित होने जा रही है।

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरा

सस्ते फोन से Motorola करने वाला है धमाका, मिल सकती है 7,000mAh बैटरी, 144Hz डिस्प्ले और 50MP कैमरामोटोरोला का नया स्मार्टफोन Motorola Edge 70 Neo भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का इंतजार है, लेकिन एक लीक में फोन के संभावित कलर ऑप्शन और प्रमुख स्पेसिफिकेशंस सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस फोन में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 144Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और 50MP का Sony LYTIA कैमरा मिल सकता है।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।