सोमवार, 15 सितम्बर 2025
हिमा अग्रवाल
मेरठ , सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (10:18 IST)

स्वामी रामभद्राचार्य का बयान, मुस्लिम महिलाएं 25 बच्चे पैदा करके बूढ़ी हो जाती है, उन्हें फिर दिया जाता है तीन तलाक

मेरठ में रामकथा के अंतिम दिन जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने समाज, शिक्षा और धार्मिक मूल्यों को लेकर अपने विचार साझा किए। मुस्लिम महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर बवाल।

rambhadracharya
Meerut Rambhadracharya news in hindi : मेरठ में चल रही रामकथा के सातवें और अंतिम दिन जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने समाज, शिक्षा और धार्मिक मूल्यों को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में बेटियों को देवी के रूप में देखा जाता है और उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में बेटियों को बेबी कहा जाता है। वही रामभद्राचार्य ने संसद में 67% महिलाओं के हिस्सेदारी की बात कहीं है।
 
स्वामी रामभद्राचार्य ने इस्लाम धर्म पर निशाना साधते हुए कहा कि महिलाओं की इनके यहां दुर्गति होती है, महिलाओं की दशा शोचनीय है। मुस्लिम महिलाएं इनके यहां पहले 20-25 बच्चे पैदा करती है, जब वह बूढ़ी हो जाती है तो उनको तीन तलाक दे दिया जाता है। जबकि हिन्दू धर्म में 2-3 बच्चे होते हैं। अपने बच्चों को शिवाजी और महाराणा प्रताप और मंगल पांडे जैसे बनाओ, शिक्षा के लिए बच्चों को सरस्वती विद्यालय भेजें। ALSO READ: 54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!
 
रामभद्राचार्य ने शिक्षा पर ज़ोर देते हुए कहा कि बच्चों को ऐसे विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए जहां उन्हें भारतीय इतिहास, संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा मिले। उन्होंने सुझाव दिया कि माता-पिता अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल या मदरसों की बजाय संस्कृत विद्यालयों में भेजें, ताकि वे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और मंगल पांडे जैसे राष्ट्रनायकों से प्रेरणा ले सकें।
 
उन्होंने कहा कि मुझ पर हमेशा सत्ता के विपक्षी आरोप लगाते है मैं सत्ता के साथ हूं, लेकिन मैं हमेशा राम पक्ष के साथ हूं। सत्ता से कहना चाहता हूं कि भारत-पाकिस्तान का मैच गलत है। हिन्दुत्व के लिए जागने का पक्षधर हूं। हमारे यहां ज्यादा बच्चे पैदा करने का विधान नही है, जो ज्यादा बच्चे पैदा करता है वह नरक में जाता है। इसलिए दो-तीन बच्चे हो, चाहे वह बेटे हो या बेटियां, सब बराबर है, उन्हें उच्च संस्कारवान बनाओ।
 
उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसा शिक्षा वातावरण मिले जहाय वे अपने देश, संस्कृति और परंपराओं के प्रति गर्व महसूस करें। कोशिश करें कि बच्चों को सरस्वती विद्यालयों में पढ़ाया जाए। ALSO READ: काशी पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार ने मणिकर्णिका घाट पर साधना कर किया गंगा स्नान, बोले- भारत को घोषित हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी
 
रामभद्राचार्य जी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए कहा कि वह पढ़े-लिखे और समझदार है। आवेश में आकर कुछ नही बोलना चाहिए। जाति व्यवस्था पर बात करते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि मनुस्मृति में जातियां व्यवस्था के रूप में थीं, लेकिन आज की राजनीति ने उन्हें जातिवाद में बदल दिया है, जिससे समाज में विभाजन बढ़ा है। मनुस्मृति और वेदों में किसी के अपमान की बात नही कही गई है, हिन्दू धर्म जैसा कोई उदार धर्म दूसरा नही है।
 
उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, हमारा धर्म महिलाओं को देवी मानता है जबकि दूसरे धर्म महिलाओं को बेबी कहते है। इसलिए मैं बार-बार भारतीय वैदिक संस्कृति को पढ़ने का पक्षधर हूं ताकि सारे झंझट खत्म हो जायें। संसद में 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है, लेकिन मेरा मन कहता है कि संसद में 33% की जगह 67% महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए।
 
गौरतलब है कि इससे पहले भी स्वामी रामभद्राचार्य ने मेरठ की राम कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को 'मिनी पाकिस्तान' जैसा बताया था। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में हिन्दुओं पर संकट है, न्याय नही मिल पा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर ऐसा लगता है मानो मिनी पाकिस्तान में आ गए हो। हिंदुओं से मुखर होने की अपील करते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाये, प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी पड़ेगी। इसलिए आवश्यक है कि अपनी संतानों को हिंदू धर्म की शिक्षा दें। 'मैं हमेशा कहता हूं कि हम किसी को छेड़ेंगे नही, लेकिन हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं।'
 
स्वामी रामभद्राचार्य के बयानों को मुस्लिम और विपक्षी नेताओं ने आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी राज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसे मिनी पाकिस्तान बन गया है। वही समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम भाई-चारे की एकता का प्रतीक है, दोनों धर्म एक -दूसरे के सुख-दुख को करते हैं, ऐसे भी भगवाधारी संत का बयान समाज को बांटने के लिए दिए गया हैं, सभी मुसलमान आतंकवादी हैं?

एसटी हसन ने इस बयान को पूरी गलत और निंदनीय बताया है। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी इसकी निंदा करते हुए हिन्दू-मुस्लिम की खाई बढ़ाने वाला बताया है, उन्होंने कहा कि सब पता है कि ऐसे बयान किसको फायदा देते हैं।
नेपाल में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी पर क्या कहते हैं Gen-Z के मेंबर

नेपाल में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी पर क्या कहते हैं Gen-Z के मेंबरसुलेखा शाह (बदला हुआ नाम) ‘जेन जेड’ समूह की नेपाली मूल की सदस्य हैं, जिनका जन्म और परवरिश भारत में हुई। उन्होंने दिल्ली में अपने नेपाली माता-पिता के साथ, नेपाल में घटित घटनाओं को उतनी ही उत्सुकता से देखा, जितना कि काठमांडू में उनके चचेरे भाई-बहनों ने।

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!

54 साल बाद खुलेगा बांकेबिहारी मंदिर का रहस्यमयी खजाना, शेषनाग करते हैं पहरेदारी!बृजभूमि का प्रसिद्ध बांकेबिहारी मंदिर की मनमोहक मूर्ति में भक्तों को राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं, पर इस मंदिर की एक और गूढ़ पहचान है, गर्भगृह के नीचे छिपा खजाना, जिसे 'तोशखाना' या 'बिहारीजी का खजाना' कहा जाता है। इस खजाने को 54 साल बाद एक बार फिर खोले जाने की तैयारी है।

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकर

पूर्व CM-रक्षा मंत्री को नहीं जानते अजित पवार, महिला ने नाम लिया तो बोले- कौन पर्रिकरमहाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ‘कौन पर्रिकर’ वाली अपनी टिप्पणी से असहज स्थिति का सामना करना पड़ा, जब एक महिला ने उन्हें बताया कि कैसे गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर नागरिक मुद्दों की पड़ताल के लिए औचक दौरे करते थे। पर्रिकर की उनके प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक रूप से तारीफ की जाती थी।

भारत कैसे कम करेगा कच्चे तेल और गैस का आयात, असम में PM मोदी ने बताया प्लान

भारत कैसे कम करेगा कच्चे तेल और गैस का आयात, असम में PM मोदी ने बताया प्लानप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम में कहा कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कच्चे तेल और गैस के आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है तथा जीवाश्म ईंधन के भंडारों की खोज और हरित ऊर्जा के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है।

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगे

RSS चीफ मोहन भागवत ने ब्रिटेन को दिखाया आईना, बोले- हम कभी बंट गए थे लेकिन वह भी मिला लेंगेRSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में 'भगवान' एक हों या अनेक, दोनों में टकराव होता है। हमारे दार्शनिक कहते हैं कि ऐसे टकराव में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है; सिर्फ 'भगवान' हैं और कोई नहीं। तब सारे टकराव बेकार हो गए।

भारत पर लगे ट्रंप के टैरिफ की चपेट में कश्मीरी कारीगर

भारत पर लगे ट्रंप के टैरिफ की चपेट में कश्मीरी कारीगरअमेरिका लंबे समय से भारत के हस्तकला उद्योग का बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन डॉनल्ड ट्रंप के नए टैरिफ दर लागू होने के बाद से इस उद्योग पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में ग्रामीण कश्मीर के कारीगर अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

LIVE: मुंबई में भारी बारिश के बीच रास्ते में रुकी मोनो रेल

LIVE: मुंबई में भारी बारिश के बीच रास्ते में रुकी मोनो रेलLatest News Today Live Updates in Hindi : मुंबई के वडाला इलाके में सोमवार को मोनोरेल अचानक तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुक गई। फंसे हुए यात्रियों को चेंबूर से आ रही दूसरी मोनोरेल में बैठाकर रवाना किया गया। पल पल की जानकारी...

NPCI ने UPI ट्रांजेक्शन लिमिट 10 लाख तक बढ़ाई, नए नियम लागू

NPCI ने UPI ट्रांजेक्शन लिमिट 10 लाख तक बढ़ाई, नए नियम लागूUPI New Rules : अगर आप Phonepe, Paytm या Gpay जैसे ऐप्स का इस्तेमाल भुगतान के लिए करते हैं तो यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। यह नियम आज से लागू हो गए हैं।

बाढ़ की त्रासदी के बाद अब पंजाब में भयावह बीमारियों का खतरा, त्‍वचा और मानसिक रोग का बढ़ा ग्राफ

बाढ़ की त्रासदी के बाद अब पंजाब में भयावह बीमारियों का खतरा, त्‍वचा और मानसिक रोग का बढ़ा ग्राफपंजाब में पहले बाढ़ की त्रासदी ने लोगों को अपना शिकार बनाया तो अब बाढ़ के बाद के खतरों से लोग दहशत में हैं। पंजाब में पानी का स्‍तर अब कुछ कम हुआ तो अब यहां तमाम बीमारियों का संकट सिर पर मंडराने लगा है। इन बीमारियों में त्‍वचा जैसे रोग हैं तो वहीं मानसिक बीमारियों का खतरा भी बढा है। एक तरफ लोग लगातार बारिश के बाद त्‍वचा संबंधी रोगों से ग्रस्‍त हो रहे हैं

RG Kar मेडिकल छात्रा की मालदा में रहस्यमय हालत में मौत, प्रेमी गिरफ्तार

RG Kar मेडिकल छात्रा की मालदा में रहस्यमय हालत में मौत, प्रेमी गिरफ्तारपश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की अंतिम वर्ष की छात्रा की मौत के मामले में उसके प्रेमी को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। संबंधित छात्रा की मालदा स्थित एक अस्पताल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
