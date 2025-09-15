स्वामी रामभद्राचार्य का बयान, मुस्लिम महिलाएं 25 बच्चे पैदा करके बूढ़ी हो जाती है, उन्हें फिर दिया जाता है तीन तलाक मेरठ में रामकथा के अंतिम दिन जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने समाज, शिक्षा और धार्मिक मूल्यों को लेकर अपने विचार साझा किए। मुस्लिम महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर बवाल।

Meerut Rambhadracharya news in hindi : मेरठ में चल रही रामकथा के सातवें और अंतिम दिन जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने समाज, शिक्षा और धार्मिक मूल्यों को लेकर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में बेटियों को देवी के रूप में देखा जाता है और उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में बेटियों को बेबी कहा जाता है। वही रामभद्राचार्य ने संसद में 67% महिलाओं के हिस्सेदारी की बात कहीं है।

रामभद्राचार्य ने शिक्षा पर ज़ोर देते हुए कहा कि बच्चों को ऐसे विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए जहां उन्हें भारतीय इतिहास, संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा मिले। उन्होंने सुझाव दिया कि माता-पिता अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल या मदरसों की बजाय संस्कृत विद्यालयों में भेजें, ताकि वे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और मंगल पांडे जैसे राष्ट्रनायकों से प्रेरणा ले सकें।

उन्होंने कहा कि मुझ पर हमेशा सत्ता के विपक्षी आरोप लगाते है मैं सत्ता के साथ हूं, लेकिन मैं हमेशा राम पक्ष के साथ हूं। सत्ता से कहना चाहता हूं कि भारत-पाकिस्तान का मैच गलत है। हिन्दुत्व के लिए जागने का पक्षधर हूं। हमारे यहां ज्यादा बच्चे पैदा करने का विधान नही है, जो ज्यादा बच्चे पैदा करता है वह नरक में जाता है। इसलिए दो-तीन बच्चे हो, चाहे वह बेटे हो या बेटियां, सब बराबर है, उन्हें उच्च संस्कारवान बनाओ।

रामभद्राचार्य जी ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए कहा कि वह पढ़े-लिखे और समझदार है। आवेश में आकर कुछ नही बोलना चाहिए। जाति व्यवस्था पर बात करते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि मनुस्मृति में जातियां व्यवस्था के रूप में थीं, लेकिन आज की राजनीति ने उन्हें जातिवाद में बदल दिया है, जिससे समाज में विभाजन बढ़ा है। मनुस्मृति और वेदों में किसी के अपमान की बात नही कही गई है, हिन्दू धर्म जैसा कोई उदार धर्म दूसरा नही है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, हमारा धर्म महिलाओं को देवी मानता है जबकि दूसरे धर्म महिलाओं को बेबी कहते है। इसलिए मैं बार-बार भारतीय वैदिक संस्कृति को पढ़ने का पक्षधर हूं ताकि सारे झंझट खत्म हो जायें। संसद में 33% आरक्षण महिलाओं को मिला है, लेकिन मेरा मन कहता है कि संसद में 33% की जगह 67% महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए।

गौरतलब है कि इससे पहले भी स्वामी रामभद्राचार्य ने मेरठ की राम कथा के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था, जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को 'मिनी पाकिस्तान' जैसा बताया था। उन्होंने कहा कि अपने ही देश में हिन्दुओं पर संकट है, न्याय नही मिल पा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर ऐसा लगता है मानो मिनी पाकिस्तान में आ गए हो। हिंदुओं से मुखर होने की अपील करते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाये, प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी पड़ेगी। इसलिए आवश्यक है कि अपनी संतानों को हिंदू धर्म की शिक्षा दें। 'मैं हमेशा कहता हूं कि हम किसी को छेड़ेंगे नही, लेकिन हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं।'

स्वामी रामभद्राचार्य के बयानों को मुस्लिम और विपक्षी नेताओं ने आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि योगी राज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसे मिनी पाकिस्तान बन गया है। वही समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम भाई-चारे की एकता का प्रतीक है, दोनों धर्म एक -दूसरे के सुख-दुख को करते हैं, ऐसे भी भगवाधारी संत का बयान समाज को बांटने के लिए दिए गया हैं, सभी मुसलमान आतंकवादी हैं?





एसटी हसन ने इस बयान को पूरी गलत और निंदनीय बताया है। मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी इसकी निंदा करते हुए हिन्दू-मुस्लिम की खाई बढ़ाने वाला बताया है, उन्होंने कहा कि सब पता है कि ऐसे बयान किसको फायदा देते हैं।

edited by : Nrapendra Gupta