  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. rakshabandhan-ek-ped-maa-ke-naam-campaign-yogi-adityanath-gorakhpur
Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: लखनऊ , Saturday, 29 August 2026 (17:32 IST)

यूपी में रक्षाबंधन के पर्व पर भाई-बहनों ने लगाए एक लाख से अधिक पौधे

28 अगस्त को चलाया गया ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान, मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर में किया शुभारंभ

Ek Ped Maa Ke Naam
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (19:36 IST)
google-news
Ek Ped Maa Ke Naam: रक्षाबंधन पर भाई-बहनों ने प्रदेश में एक लाख से अधिक पौधे लगाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इस विशिष्ट वन (रक्षाबंधन वाटिका) में पौधरोपण किया। विशिष्ट वनों के अंतर्गत सभी वन प्रभागों में 28 अगस्त (शुक्रवार) को रक्षाबंधन वाटिका में पौधे लगाए गए। 

59 स्थलों पर रोपे गए 1,09,171 पौधे 

‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत पौधरोपण महायज्ञ-2026 में विशिष्ट वन (महर्षि चरक औषधि वन, समरस वन, समृद्धि वन, कपि वन, ऊर्जा वन, एक्सप्रेस-वे-पौधरोपण, अविरल धारा पौधरोपण, वंदे मातरम वाटिका) आदि स्थापित किए गए। इसी श्रृंखला में 'भाई-बहन' के स्नेह के प्रतीक’ रक्षाबंधन पर 28 अगस्त (शुक्रवार) को प्रत्येक वन प्रभाग में 'भाई-बहन पौधरोपण के माध्यम से 59 स्थलों पर 109171 पौधे रोपित कर 59 नई रक्षाबंधन वाटिकाओं की स्थापना की गई।

पेड़-पौधों को बांधा रक्षासूत्र

रक्षाबंधन पर बहनों ने भाइयों को राखी बांधकर उनकी खुशहाली की कामना की तो भाई-बहनों ने रक्षासूत्र बांधकर पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लिया। रक्षाबंधन पर पर्यावरण व प्रकृति के उपकारों के प्रति सम्मान व्यक्त करने तथा पर्यावरण प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रत्येक प्रभाग में पौध रोपित किए गए। भाई-बहनों ने पौधरोपण के साथ ही संयुक्त रूप से पेड़-पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर सुरक्षा का संदेश दिया।

मुख्यमंत्री ने लगाया बरगद का पौधा 

गोरखपुर वन प्रभाग में रक्षाबंधन पर भाई-बहन पौधरोपण के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर में बरगद का पौधा रोपा। साथ ही मौलश्री समेत 101 अन्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रजातियों पर छात्र एवं छात्राओं ने रक्षासूत्र बांधकर प्रकृति की रक्षा का संकल्प लिया गया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
लोगों को बोल्ड महिलाएं पसंद नहीं, हां, मैंने शराब पी थी, कोई रिग्रेट नहीं, नोएडा में गार्ड्स को गालियां देने वाली महिला का बयान

TVS iQube MillionR Edition लॉन्च, 145 किमी रेंज और Type-C चार्जिंग समेत मिलेंगे ये फीचर्स, हासिल किया 10 लाख यूनिट का आंकड़ा, कीमत जानेंगे तो हो जाएंगे हैरान

TVS iQube MillionR Edition लॉन्च, 145 किमी रेंज और Type-C चार्जिंग समेत मिलेंगे ये फीचर्स, हासिल किया 10 लाख यूनिट का आंकड़ा, कीमत जानेंगे तो हो जाएंगे हैरानTVS Motor Company ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए TVS iQube MillionR Edition लॉन्च किया है। यह खास एडिशन iQube के 10 लाख यूनिट प्रोडक्शन का आंकड़ा पार करने की उपलब्धि के मौके पर पेश किया गया है। इस स्पेशल एडिशन की प्रभावी एक्स-शोरूम कीमत कर्नाटक में ₹1,40,138 बताई गई है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में सब्सिडी, टैक्स और अन्य शुल्क के कारण कीमत में बदलाव हो सकता है।

नेपाल में बाढ़ से तबाही तो दिल्ली में H1N1 का कहर, मामलों की संख्या 3000 के करीब

नेपाल में बाढ़ से तबाही तो दिल्ली में H1N1 का कहर, मामलों की संख्या 3000 के करीबभारत के पड़ोसी देश नेपाल में जहां बाढ़ से तबाही मची है, वहीं देश की राजधानी में H1N1 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली में H1N1 मामलों की संख्या 3000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में ही 166 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है।

कांवड़ यात्रा पर दिग्विजय सिंह के बयान से गरमाई सियासत, भाजपा ने बताया सनातन का अपमान, माफी की मांग

कांवड़ यात्रा पर दिग्विजय सिंह के बयान से गरमाई सियासत, भाजपा ने बताया सनातन का अपमान, माफी की मांगअपने बयानों के जरिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कांवड़ यात्रा को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भोपाल में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के आंदोलन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सरकार पर युवाओं को रोजगार देने के बजाय कांवड़ यात्रा में भेजने का आरोप लगाया था। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान को भाजपा ने सनातन आस्था से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है।

चीनी कैमरे ने रिकॉर्ड की Nepal की तबाही का भयावह दृश्‍य, जिस जगह टूटा था ग्लेशियर, वहां पहुंचा चीनी हेलीकॉप्टर

चीनी कैमरे ने रिकॉर्ड की Nepal की तबाही का भयावह दृश्‍य, जिस जगह टूटा था ग्लेशियर, वहां पहुंचा चीनी हेलीकॉप्टरनेपाल में आई भीषण बाढ़ के डरावने दृश्‍य पूरी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया में यह दृश्‍य चल रहे हैं। दृश्‍य देखकर हर किसी की रूह कांप रही है। ऐसे में एक चीनी हेलीकॉप्‍टर का रिकॉर्ड किया गया दृश्‍य भी सामने आया है।

तिब्बत में टूटा ग्लेशियर का 'थूथन', नेपाल में हाहाकार, 30 फीट ऊंची प्रलयंकारी बाढ़ का खौफनाक सच

तिब्बत में टूटा ग्लेशियर का 'थूथन', नेपाल में हाहाकार, 30 फीट ऊंची प्रलयंकारी बाढ़ का खौफनाक सचTibet Glacier Collapse: हाल ही में नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई प्रलयंकारी बाढ़ ने एक बार फिर हिमालयी क्षेत्रों में मंडराते गंभीर पर्यावरणीय और भू-वैज्ञानिक खतरों को उजागर किया है। प्लैनेट लैब्स (Planet Labs) की उपग्रह छवियों और वैश्विक भू-विज्ञानियों (Geologists) के विश्लेषण के अनुसार, इस तबाही का मुख्य कारण ग्लेशियर के निचले हिस्से (Glacier Snout) का ढहना, तीव्र बर्फ का पिघलना और संभावित भूकंपीय हलचल का एक खतरनाक परिणाम है।

इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आएंगे राहुल गांधी, 12 सितंबर को नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम

इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आएंगे राहुल गांधी, 12 सितंबर को नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रमलोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 12 सितंबर को इंदौर आ सकते है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। राहुल गांधी के दौरे के दौरान प्रस्तावित ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी ने प्रशासन से नेहरू स्टेडियम आरक्षित करने की मांग की है। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर 8 सितंबर से 12 सितंबर तक संपूर्ण नेहरू स्टेडियम आरक्षित करने की अनुमति मांगी है। पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में राहुल गांधी छात्रों को संबोधित करेंगे।

बालाघाट में बीमारी से जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को सरकार देगी 2-2 लाख की सहायता, बोले CM, प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस

बालाघाट में बीमारी से जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को सरकार देगी 2-2 लाख की सहायता, बोले CM, प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकसबालाघाट में गंभीर बामीरियों से मृत बच्चों के परिजनों को सरकार 2-2 लाख की सहायता राशि देगी। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बालाघाट में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से जाना। जन-विश्वास अभियान के तहत बालाघाट पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार बालाघाट की तस्वीर को बदलने के लिए बड़े बजट पर काम कर रही है। यहां पूर्व नक्सल-युक्त 100 गांवों का विकास किया जाएगा। इसके लिए 225 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

नेपाल त्रासदी की एक तस्‍वीर यह भी, पहले शवों की ज्‍वेलरी नोची, अब 92 लाख का लॉकर लूटा, लालचियों से निपट रही पुलिस

नेपाल त्रासदी की एक तस्‍वीर यह भी, पहले शवों की ज्‍वेलरी नोची, अब 92 लाख का लॉकर लूटा, लालचियों से निपट रही पुलिसजब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इसकी भयावहता की कई तस्‍वीरें सामने आती है। एक तरफ मृत लोगों के घरों में मौतों का मातम होता है तो दूसरी तरफ जो जिंदा है वो अपनी मानवता तक खो देते हैं। नेपाल में आई भीषण बाढ़ की तबाही में कुछ तस्‍वीरें ऐसी भी सामने आई हैं, जिसमें मानवता पर सवाल खडा कर दिया है।

नॉर्वे के राजा हाराल्ड पंचम का निधन, 1991 में बने थे राजा

नॉर्वे के राजा हाराल्ड पंचम का निधन, 1991 में बने थे राजानॉर्वे के राजा हाराल्ड पंचम का— शुक्रवार 28 अगस्त को स्थानीय समय के अनुसार सुबह साढ़े छह बजे— राजधानी ओस्लो के सबसे प्रसिद्ध अस्पताल में निधन हो गया। 89 साल की अपनी आयु के साथ वे इस समय यूरोप के सबसे वयोवृद्ध और सबसे लोकप्रिय शासक थे।

लोगों को बोल्ड महिलाएं पसंद नहीं, हां, मैंने शराब पी थी, कोई रिग्रेट नहीं, नोएडा में गार्ड्स को गालियां देने वाली महिला का बयान

लोगों को बोल्ड महिलाएं पसंद नहीं, हां, मैंने शराब पी थी, कोई रिग्रेट नहीं, नोएडा में गार्ड्स को गालियां देने वाली महिला का बयाननोएडा में गार्ड्स को गालियां देने वाली महिला सामने आई है। उसने स्‍वीकार किया है कि हां उसने शराब पर रखी थी, लेकिन इस बात का कोई पछतावा नहीं है। बता दें कि हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक महिला सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड्स को गालियां दे रही थी। वीडियो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आम्रपाली सेंचुरियन पार्क टेरेस होम्स सोसाइटी का था

लॉन्च हुआ सस्ता 5G स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले, जानिए फीचर्स

लॉन्च हुआ सस्ता 5G स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले, जानिए फीचर्सभारतीय वियरेबल ब्रांड Fire-Boltt ने अब स्मार्टफोन बाजार में भी एंट्री कर ली है। कंपनी ने Boltt Ace 5G और Boltt Evo नाम से दो बजट स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। दोनों फोन बड़ी 6000mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। इनकी शुरुआती कीमत ₹10,999 है।

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : टेक यूजर के लिए क्या खास है?

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra : टेक यूजर के लिए क्या खास है?Samsung ने आखिरकार अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन में Ultra बैज पेश कर दिया है। कंपनी का नया Galaxy Z Fold 8 Ultra अब तक का सबसे ज्यादा क्षमता वाला Fold मॉडल है। डिस्प्ले, कैमरा और बैटरी के मामले में इसे पिछले सभी Fold स्मार्टफोन से आगे ले जाया गया है। हालांकि, ₹1,99,999 की शुरुआती कीमत इसे लग्जरी स्मार्टफोन कैटेगरी में खड़ा करती है। ऐसे में 2026 में बड़ा सवाल यही है कि क्या एक फोल्डेबल फोन पर इतना पैसा खर्च करना वाकई सही फैसला है?

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhone

iPhone 18 Pro और Pro Max की एंट्री सितंबर में! Apple ला सकता है अपना पहला फोल्डेबल iPhoneApple सितंबर 2026 में अपनी नई iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च कर सकता है। कंपनी के आगामी लॉन्च इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पेश किए जाने की उम्मीद है। इस बार सबसे बड़ा आकर्षण Apple का पहला फोल्डेबल iPhone हो सकता है।