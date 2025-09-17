बुधवार, 17 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. New India under PM Modi leadership has become an inspiration for the world: CM Yogi
Written By
Last Modified: लखनऊ , बुधवार, 17 सितम्बर 2025 (18:58 IST)

पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत बना दुनिया के लिए प्रेरणा : सीएम योगी

Seva Pakhwada 2025
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ
  • सीएम योगी बोले- पीएम मोदी के नेतृत्व में बदला भारत का चेहरा, विरासत, विकास और सेवा का दिख रहा संगम 
  • गरीबी से विरासत तक और महामारी प्रबंधन से कूटनीति तक मोदी मॉडल बना मिसाल
  • अयोध्या से काशी, केदारनाथ से महाकाल तक, धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार ने दुनिया में दिलाई नई पहचान
  • गरीबों की प्राथमिकता, महापुरुषों का सम्मान और वैश्विक नेतृत्व मोदी युग की विशेषताएं
  • मुख्यमंत्री ने कहा- पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबों को मिली प्राथमिकता: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए
  • कोविड काल में भारत ने दुनिया को दिखाया बेहतरीन मॉडल, 9 महीने में वैक्सीन निर्माण कर दर्जनों देशों को दी मदद
Seva Pakhwada 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ से सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें 25 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें समाज को जोड़ने वाले विविध रचनात्मक कार्य शामिल होंगे।
 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पावन जन्मदिन से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी केवल भारत के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय नेता हैं। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन कर रही है। जो भारत कभी पिछलग्गू माना जाता था, लेकिन आज अपने आत्मविश्वास से दुनिया को प्रेरित कर रहा है।
 
11 वर्षों की उपलब्धियां गढ़ रहीं हर क्षेत्र में नए प्रतिमान : मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की हैं। अर्थव्यवस्था, विरासत, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, नियुक्तियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, जल संसाधन जैसे तमाम क्षेत्रों में नए प्रतिमान स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, दलित और वंचित समाज को प्राथमिकता देने की वजह से हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन आया है। यही वजह है कि बीते 11 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाए हैं।
 
रामलला से महाकाल लोक तक आस्था और विरासत का सम्मान : योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विरासत का सम्मान आज केवल घोषणा नहीं, बल्कि हकीकत है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला का भव्य मंदिर बना। काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण वैश्विक जगत को आकर्षित कर रहा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का कायाकल्प हुआ है। महाकाल लोक का निर्माण और अन्य धार्मिक स्थलों का सुंदरीकरण नए भारत की पहचान बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर, संत रविदास, महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुषों की स्मृतियों से जुड़े अनेक रचनात्मक कार्य किए गए हैं, जो सामाजिक न्याय और सामाजिक उत्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं।
 
कोविड प्रबंधन में भारत बना वैश्विक मॉडल : मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोविड काल के प्रबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि जब पूरी दुनिया महामारी के सामने असहाय थी, तब भारत ने सबसे बेहतरीन कोविड प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया। जहां 100 वर्षों में कोई वैक्सीन भारत तक नहीं पहुंच पाई, वहीं मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ 9 महीनों में कोविड वैक्सीन विकसित की गई। उन्होंने बताया कि न केवल भारतवासियों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, बल्कि दुनिया के दर्जनों मित्र देशों को भी फ्री में वैक्सीन देकर भारत ने बेहतरीन कूटनीतिक उदाहरण प्रस्तुत किया। इससे भारत संकट के समय सहयोगी के रूप में दुनिया के सामने मिसाल बनकर उभरा।
 
स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में बड़ा अभियान : मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा का पहला चरण "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार" अभियान है। इसके अंतर्गत महिलाओं की स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी कार्यक्रम और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। लखनऊ से इसका शुभारंभ करते हुए इसे पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा हर जिले में रक्तदान शिविर आयोजित कर रहा है। आने वाले दिनों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य शिविर तथा जांच से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इससे जरूरतमंदों को निशुल्क सुविधाओं का लाभ मिलेगा और आमजन को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी प्राप्त होगी।
विकसित भारत 2047 का लक्ष्य : योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश—ये सभी आपस में जुड़े हुए लक्ष्य हैं। इन्हें हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का विजन 2047 हमें मार्गदर्शन देता है। उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेशभर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। 19 और 20 सितंबर को होने वाले ये सम्मेलन हर जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद और विधायक की सहभागिता से आगे बढ़ेंगे।
 
युवाओं के लिए नमो मैराथन : मुख्यमंत्री ने बताया कि 21 सितंबर को व्यापक जनजागरण के लिए "नमो मैराथन" का आयोजन उत्तर प्रदेश के 17 बड़े नगरों में किया जाएगा। इसमें हजारों युवा हिस्सा लेंगे। यह आयोजन फिट इंडिया मूवमेंट और विकसित भारत अभियान को मजबूती देगा।
 
अंत्योदय से गांधी-शास्त्री जयंती तक : मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 सितंबर को अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती बूथ स्तर पर पूरी भव्यता से मनाई जाएगी। इसके बाद यह कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ते हुए 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के साथ संपन्न होगा। इस अवसर पर खादी के प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम होंगे और खादी वस्त्र को उपहार में देने की परंपरा को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री के "वोकल फॉर लोकल" अभियान को भी बल मिलेगा। एमएसएमई और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत प्रदर्शनी और टूलकिट वितरण कार्यक्रम आयोजित होंगे।
 
समाज को साथ लेकर सफलता की ओर : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेवा पखवाड़ा से जुड़े सभी संस्थान समाज को साथ लेकर इसे सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी प्रत्येक जनपद में लगाई जा रही है। यह प्रदर्शनी उनके संघर्ष और प्रेरणादायी जीवन यात्रा को सामने लाती है और छात्रों सहित समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी। मुख्यमंत्री ने अंत में प्रभु श्रीराम से प्रार्थना की कि उनका दूरदर्शी आशीर्वाद और मार्गदर्शन पूरे देश को निरंतर प्राप्त होता रहे।
 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना समेत अन्य मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। 
 
मोदी आधारित प्रदर्शनी का किया अवलोकन : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर और दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस चित्र प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के बाल्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के पूरे सफर को दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके हर एक चित्र को पूरे ध्यान से देखा और इसकी प्रशंसा की।
 
उन्होंने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनी हर जनपद में भी लगाई जा रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेरणादायी नेतृत्व और संघर्षमय जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया जा रहा है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, संघर्षों से जूझते हुए प्रधानमंत्री जी ने जिस विराट व्यक्तित्व का निर्माण किया, उसे यह प्रदर्शनी हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। अगले 15 दिनों तक हर व्यक्ति इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। यह प्रदर्शनी उनके बचपन से लेकर अब तक की सफलतम यात्रा की गाथा को सामने रखती है। यह छात्रों और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Nupur Bora : कौन है नुपूर बोरा, जिसके यहां से मिला है 2 करोड़ का कैश और सोना, हिन्दू परिवारों की जमीन मुस्लिमों को दिलवाई

Nupur Bora : कौन है नुपूर बोरा, जिसके यहां से मिला है 2 करोड़ का कैश और सोना, हिन्दू परिवारों की जमीन मुस्लिमों को दिलवाईWho Is Nupur Bora : असम (Assam) में सिविल सेवा देने वाली अधिकारी नूपुर बोरा (Nupur Bora) को लैंड स्कैम (Land Scam) मामले में गिरफ्तार किया गया है। बोरा साल 2019 बैच की एसीएस अधिकारी हैं। बोरा के घर पर भी 1 करोड़ से ज्यादा का सोना और नकदी बरामद हुई है।

google gemini ai nano banana saree trend, फोटो अपलोड से पहले 100 बार सोचें, प्राइवेसी से खिलवाड़, जानिए कितना खतरनाक

google gemini ai nano banana saree trend, फोटो अपलोड से पहले 100 बार सोचें, प्राइवेसी से खिलवाड़, जानिए कितना खतरनाकgoogle gemini ai nano banana saree trend को लेकर लड़की ने किया खुलासा

UP के वाहन मालिकों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने 5 सालों में हुए 12.93 लाख ई चालान को किया माफ

UP के वाहन मालिकों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने 5 सालों में हुए 12.93 लाख ई चालान को किया माफउत्तरप्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 2017 से 2021 के बीच जारी 12.93 लाख लंबित ई-चालानों को माफ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इससे लाखों लोगों को भारी-भरकम चालान की चिंता से मुक्ति मिलेगी। वे बिना किसी जुर्माने के अपनी गाड़ियों का फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) आदि करवा सकेंगे।

Indore truck accident: इंदौर ट्रक हादसे के बाद लोगों ने सुनाई खौफनाक मंजर की दास्‍तां

Indore truck accident: इंदौर ट्रक हादसे के बाद लोगों ने सुनाई खौफनाक मंजर की दास्‍तां18 आईपीएस की फौज ने इंदौर में कर दिया कानून व्यवस्था का श्राद्ध

Maruti Suzuki Victoris Price का खुलासा, 21 variants में, 22 सितंबर से ब्रिकी, 27,707 सबस्क्रिप्शन

Maruti Suzuki Victoris Price का खुलासा, 21 variants में, 22 सितंबर से ब्रिकी, 27,707 सबस्क्रिप्शनमारुति सुजुकी इंडिया के नए एसयूवी विक्टोरिस (Victoris) की बिक्री 22 सितंबर से शुरू होगी और कंपनी ने शुरुआती कीमत 10,49,900 रुपए रखी है। विक्टोरिस को 21 संस्करणों और 10 रंगों में पेश किया गया है जिनमें तीन डुएल टोन और सात सिंगल टोन रंग हैं।

और भी वीडियो देखें

मेरठ की ग्रामीण महिलाएं बनीं समाज में बदलाव की मिसाल

मेरठ की ग्रामीण महिलाएं बनीं समाज में बदलाव की मिसालHigh tech nursery by Rural women: हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास... यह सकारात्मक सोच अपने आप रास्ते बना देती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ऐसा ही कुछ कर दिखाया है छोटे से गांव मछरी की रीना मलिक ने। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजना स्वयं सहायता समूह के जरिए गांव की दस महिलाओं की टीम तैयार की और आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ी।

Vaishno Devi Yatra : 22 दिन बाद फिर शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा, श्राइन बोर्ड ने जारी की एडवायजरी

Vaishno Devi Yatra : 22 दिन बाद फिर शुरू हुई वैष्णो देवी यात्रा, श्राइन बोर्ड ने जारी की एडवायजरीMaa Vaishno Devi Yatra News : 22 दिनों के इंतजार के बाद आखिर मां वैष्णो देवी ने अपने भक्तों को अपने पास बुला ही लिया। वैष्णो देवी की यात्रा आज सुबह से फिर से शुरू हो गई है। यह इस शर्त के साथ शुरू हुई है कि अगर मौसम जरा सा भी खराब हुआ तो यात्रा तत्काल स्थगित कर दी जाएगी। यह तीर्थयात्रा विनाशकारी भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक स्थगित रही थी। इस भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 घायल हो गए थे।

कर्नाटक की SBI बैंक में दिनदहाड़े लूट, बदमाशों ने बैंककर्मियों को बनाया बंधक, कई किलो सोना और 8 करोड़ नकदी लेकर फरार

कर्नाटक की SBI बैंक में दिनदहाड़े लूट, बदमाशों ने बैंककर्मियों को बनाया बंधक, कई किलो सोना और 8 करोड़ नकदी लेकर फरारState Bank of India robbery case : कर्नाटक के विजयपुरा जिले में स्थित एक सरकारी बैंक की शाखा में 3 नकाबपोश लोगों ने पिस्तौल और चाकू लेकर घुस गए और शाखा के कर्मचारियों को बांध दिया तथा 21 करोड़ रुपए मूल्य के नकद एवं स्वर्ण आभूषण लूटकर वे महाराष्ट्र के पंढरपुर की ओर फरार हो गए। शाखा प्रबंधक की शिकायत के आधार पर इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और संदिग्धों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासा

Jaish E Mohammed कमांडर ने Pakistan को किया बेनकाब, संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले को लेकर किया बड़ा खुलासापाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। उसे बेनकाब करने वाला उसी गोदी में पलने वाला आतंकी कमांडर है। जैश-ए-मोहम्मद के टॉप आतंकी ने स्वीकार किया है कि भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी मसूद अजहर ही संसद हमले और 26/11 मुंबई हमले के पीछे था।

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्स

तूफान मचाने आई BMW की 2026-S 1000 R सुपरनेकेड बाइक, जानिए क्या हैं फीचर्सBMW ने 19.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) कीमत के साथ सुपरनेकेड बाइक S 1000 R का 2026 मॉडल भारत में लॉन्च कर दिया है। नए मॉडल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि यह बाइक सिर्फ 3.2 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा (इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड) है।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!

iPhone 17 Pro और Pro Max: कैमरा नहीं, बल्कि सिनेमा!iPhone 17 सीरीज़ का धमाकेदार अनावरण किया है, जिसमें डिज़ाइन और तकनीक के मामले में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

श्राद्ध पर्व

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com