मेरठ में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा, सैन्य एयरबेस पर फिदायीन हमले की तैयारी का आरोप, जुबैर गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर स्थित भारतीय सैन्य एयरबेस पर फिदायीन (आत्मघाती) हमला करने की कथित साजिश के मामले में मेरठ पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के बनियापाड़ा से जुबैर नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में उसके पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में होने की बात सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि जुबैर इस नेटवर्क के लिए काम कर रहा था।

जुबैर की गिरफ्तारी के बाद खुफिया ब्यूरो (IB), उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मेरठ पहुंचीं। अधिकारियों ने उससे कई घंटे तक पूछताछ की। एजेंसियां उसके मोबाइल फोन, डिजिटल गतिविधियों और बैंक खातों की जांच कर रही हैं, ताकि कथित आतंकी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और संपर्कों का पता लगाया जा सके। मेरठ पुलिस ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को भी गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। वहां की पुलिस टीम भी जल्द मेरठ पहुंचकर उससे पूछताछ कर सकती है।

मोहम्मद साजिद से ऑनलाइन संपर्क में था जुबैर

जांच में सामने आया है कि जुबैर पिछले करीब छह महीने से जम्मू-कश्मीर में पहले गिरफ्तार किए जा चुके संदिग्ध मोहम्मद साजिद के ऑनलाइन संपर्क में था। गौरतलब है कि 27 नवंबर 2025 को जम्मू के बाहु फोर्ट थाने की पुलिस ने रियासी के जेडी पंदाल निवासी 19 वर्षीय मोहम्मद साजिद समेत दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया था।

साजिद बठिंडी में रहकर नीट (NEET) की तैयारी कर रहा था। उस पर युवाओं को कट्टरपंथ से जोड़ने और पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के इशारे पर काम करने के आरोप लगे थे। पूछताछ के दौरान उसके वाट्सऐप ग्रुप में मेरठ के जुबैर की सक्रियता का पता चला था। आरोप है कि जुबैर ने इस ग्रुप में मेरठ से जुड़ी कुछ गोपनीय जानकारियां भी साझा की थीं।

जनवरी में परिवार समेत घर छोड़कर फरार हो गया था जुबैर

इस साल जनवरी में जब जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम जुबैर की तलाश में मेरठ पहुंची थी, तब पुलिस के आने की भनक लगते ही वह परिवार समेत घर पर ताला लगाकर फरार हो गया था। परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल फोन भी बंद मिले थे। उस समय पुलिस ने जुबैर के दो भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने जुबैर के घर पर नोटिस चस्पा कर उसे बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था।

इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि जुबैर पाकिस्तान के कई मोबाइल नंबरों के संपर्क में था। उसके पिता साजिद कुरैशी का भी आपराधिक इतिहास रहा है। वह एक हत्याकांड के मामले में जेल जा चुके हैं।

वित्तीय लेनदेन और डिजिटल गतिविधियों की जांच में जुटी एजेंसियां

मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ के एसएसपी ने बताया कि जुबैर की गिरफ्तारी के बाद सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी के वित्तीय लेनदेन, मोबाइल फोन डेटा, वाट्सऐप ग्रुप और पाकिस्तान के संदिग्ध नंबरों से हुए संपर्कों की गहन जांच की जा रही है।

एसएसपी के मुताबिक, एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि सैन्य एयरबेस को निशाना बनाने की कथित साजिश में जुबैर के साथ स्थानीय स्तर पर या दूसरे राज्यों में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि उसे निर्देश कहां से मिल रहे थे और इस पूरे नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था।