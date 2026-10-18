Meerut News : खादी के कपड़ों से मिट्टी के बर्तनों तक, मेरठ की प्रदर्शनी में दिखी स्वदेशी उत्पादों की चमक

खादी के परिधानों की सादगी, माटी कला की मिट्टी से जुड़ी खुशबू और स्वदेशी उत्पादों की विविधता के साथ मेरठ में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मेरठ मंडल की ओर से आयोजित इस 10 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्देश्य पारंपरिक कला और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ कारीगरों व लघु उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है।

इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल और मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने किया। प्रदर्शनी में विभिन्न जिलों और दूसरे राज्यों से आए खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े उद्यमियों के स्टाल आकर्षण का केंद्र रहे। खादी के पारंपरिक परिधानों के साथ रेशमी साड़ियां, कश्मीरी शॉल, क्रॉकरी और सूखे मेवों सहित अनेक उत्पादों ने प्रदर्शनी को विविध रंग दिए। वहीं, माटी कला जैसे पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थानीय कारीगरी को भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का संदेश दिया।

खादी और माटी कला में छिपी हैं रोजगार की संभावनाएं

यह प्रदर्शनी केवल खरीदारी का केंद्र नहीं, बल्कि उन कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए बाजार से जुड़ने का अवसर भी है, जिनकी आजीविका पारंपरिक उत्पादन पर निर्भर करती है। खादी के वस्त्रों से लेकर मिट्टी से बने हस्तशिल्प और उपयोगी उत्पादों तक, स्वदेशी वस्तुएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ देश की आर्थिक प्रगति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ऐसी प्रदर्शनी उत्पादकों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का माध्यम बनती है और साथ ही लोगों को स्थानीय हुनर व पारंपरिक उत्पादन से जुड़ने का मौका मिलता है।

विलुप्त हो रही कला को मिल रहा है जीवनदान और बाजार

प्रदर्शनी में माटी से सामान तैयार करने वाली शिप्रा शर्मा का कहना है कि जो कला विलुप्त हो रही है, उसे सरकार संरक्षण देने का प्रयास कर रही है। हमारी कला और हुनर को एक पहचान और बाजार मिल रहा है। ग्रामीण परिवेश की झलक अब शहरों में भी दिखाई दे रही है, आज के युवाओं को भी अपनी मिट्टी से जोड़ने का यह महत्वपूर्ण प्रयास है।

खादी को स्वदेशी आंदोलन की विरासत से जोड़कर किया याद

उद्घाटन के बाद अतिथियों ने विभिन्न स्टालों का भ्रमण किया और दूसरे राज्यों तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्यमियों के उत्पादों को देखा और परखा भी। इस दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र से जुड़े कार्यों की सराहना करते हुए उद्यमियों के कार्य की सरहाना भी की गई है।

विधायक गुलाम मोहम्मद ने खादी से जुड़े अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए बताया कि करीब चार दशक पहले गांवों में सूत कातने और तैयार करने का काम ग्रामीणों की आय का महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करता था। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन को याद करते हुए कहा कि खादी आज भी देश की परंपरा और स्वदेशी भावना का प्रतीक बनी हुई है।

मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने शहरवासियों से प्रदर्शनी में पहुंचकर अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों की खरीदारी से इनसे जुड़े उद्यमियों का मनोबल बढ़ेगा और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

चरखा कात कर खादी के प्रयोग पर बल, खादी का पटका और चरखे के स्मृति चिह्न भेंट

कार्यक्रम का आकर्षण चरखा रहा, अतिथियों से चरखे से सूतकात कर पुराने दिनों को याद किया। अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले स्कूलों में तकली से सूत काटना सिखाया जाता जा। आधुनिकता के कारण खादी प्रचलन कम हो रहा है, ऐसे में युवाओं को खादी से जुड़ना चाहिए। लही मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने अतिथियों का खादी का पटका पहनाकर स्वागत किया। मेरठ मंडल की क्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने अतिथियों को चरखे के स्मृति चिह्न भेंट किए। आयोजकों ने लोगों से अपील की कि वे प्रदर्शनी में आकर खादी के वस्त्रों, हस्तशिल्प, माटी कला और अन्य स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करें, ताकि छोटे उद्यमियों और पारंपरिक कारीगरों को प्रोत्साहन मिल सके।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दिया स्वदेशी अपनाने का संदेश

प्रदर्शनी में स्कूली छात्राओं की भागीदारी से कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंग देने के साथ नई पीढ़ी को स्वदेशी उत्पादों और पारंपरिक व्यवसायों के महत्व से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

महात्मा गांधी पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट इकाइयां सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी पुरस्कार योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाइयों को पुरस्कृत किया गया। यह सम्मान उन उद्यमियों के प्रयासों को पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा, जो स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक हुनर के सहारे स्वदेशी उत्पाद तैयार कर रहे हैं।

10 दिवसीय यह प्रदर्शनी खादी को आधुनिक जीवनशैली से जोड़ने, माटी कला सहित पारंपरिक ग्रामोद्योगों को नया बाजार दिलाने और स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने का अवसर लेकर आई है। जरूरत है कि लोग केवल प्रदर्शनी देखने तक सीमित न रहें, बल्कि स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पादों को खरीदकर उनके हुनर और रोजगार को भी संबल दें। यही पहल खादी की विरासत को आगे बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायक बन सकती है।