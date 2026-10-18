  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. meerut khadi village industries exhibition swadeshi products local artisans
Written By हिमा अग्रवाल हिमा अग्रवाल
Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: मेरठ , Sunday, 18 October 2026 (13:05 IST)

Meerut News : खादी के कपड़ों से मिट्टी के बर्तनों तक, मेरठ की प्रदर्शनी में दिखी स्वदेशी उत्पादों की चमक

Meerut News
Written By: हिमा अग्रवाल
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Sun, 18 Oct 2026 (13:09 IST)
google-news
खादी के परिधानों की सादगी, माटी कला की मिट्टी से जुड़ी खुशबू और स्वदेशी उत्पादों की विविधता के साथ मेरठ में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मेरठ मंडल की ओर से आयोजित इस 10 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्देश्य पारंपरिक कला और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ कारीगरों व लघु उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है।
 
इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यसभा सदस्य डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल और मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने किया। प्रदर्शनी में विभिन्न जिलों और दूसरे राज्यों से आए खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े उद्यमियों के स्टाल आकर्षण का केंद्र रहे। खादी के पारंपरिक परिधानों के साथ रेशमी साड़ियां, कश्मीरी शॉल, क्रॉकरी और सूखे मेवों सहित अनेक उत्पादों ने प्रदर्शनी को विविध रंग दिए। वहीं, माटी कला जैसे पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थानीय कारीगरी को भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का संदेश दिया।
 

खादी और माटी कला में छिपी हैं रोजगार की संभावनाएं

 
यह प्रदर्शनी केवल खरीदारी का केंद्र नहीं, बल्कि उन कारीगरों और छोटे उद्यमियों के लिए बाजार से जुड़ने का अवसर भी है, जिनकी आजीविका पारंपरिक उत्पादन पर निर्भर करती है। खादी के वस्त्रों से लेकर मिट्टी से बने हस्तशिल्प और उपयोगी उत्पादों तक, स्वदेशी वस्तुएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ देश की आर्थिक प्रगति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ऐसी प्रदर्शनी उत्पादकों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचने का माध्यम बनती है और साथ ही लोगों को स्थानीय हुनर व पारंपरिक उत्पादन से जुड़ने का मौका मिलता है।
 

विलुप्त हो रही कला को मिल रहा है जीवनदान और बाजार

 
प्रदर्शनी में माटी से सामान तैयार करने वाली शिप्रा शर्मा का कहना है कि जो कला विलुप्त हो रही है, उसे सरकार संरक्षण देने का प्रयास कर रही है। हमारी कला और हुनर को एक पहचान और बाजार मिल रहा है। ग्रामीण परिवेश की झलक अब शहरों में भी दिखाई दे रही है, आज के युवाओं को भी अपनी मिट्टी से जोड़ने का यह महत्वपूर्ण प्रयास है।
 

खादी को स्वदेशी आंदोलन की विरासत से जोड़कर किया याद

 
उद्घाटन के बाद अतिथियों ने विभिन्न स्टालों का भ्रमण किया और दूसरे राज्यों तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्यमियों के उत्पादों को देखा और परखा भी। इस दौरान खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र से जुड़े कार्यों की सराहना करते हुए उद्यमियों के कार्य की सरहाना भी की गई है।
 
विधायक गुलाम मोहम्मद ने खादी से जुड़े अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए बताया कि करीब चार दशक पहले गांवों में सूत कातने और तैयार करने का काम ग्रामीणों की आय का महत्वपूर्ण माध्यम हुआ करता था। उन्होंने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन को याद करते हुए कहा कि खादी आज भी देश की परंपरा और स्वदेशी भावना का प्रतीक बनी हुई है।
 
मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने शहरवासियों से प्रदर्शनी में पहुंचकर अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों की खरीदारी से इनसे जुड़े उद्यमियों का मनोबल बढ़ेगा और उनके व्यवसाय को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
 

चरखा कात कर खादी के प्रयोग पर बल, खादी का पटका और चरखे के स्मृति चिह्न भेंट

 
कार्यक्रम का आकर्षण चरखा रहा, अतिथियों से चरखे से सूतकात कर पुराने दिनों को याद किया। अनुभव साझा करते हुए कहा कि पहले स्कूलों में तकली से सूत काटना सिखाया जाता जा। आधुनिकता के कारण खादी प्रचलन कम हो रहा है, ऐसे में युवाओं को खादी से जुड़ना चाहिए। लही  मुख्य विकास अधिकारी नूपुर गोयल ने अतिथियों का खादी का पटका पहनाकर स्वागत किया। मेरठ मंडल की क्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने अतिथियों को चरखे के स्मृति चिह्न भेंट किए। आयोजकों ने लोगों से अपील की कि वे प्रदर्शनी में आकर खादी के वस्त्रों, हस्तशिल्प, माटी कला और अन्य स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी करें, ताकि छोटे उद्यमियों और पारंपरिक कारीगरों को प्रोत्साहन मिल सके।
 

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दिया स्वदेशी अपनाने का संदेश

 
प्रदर्शनी में स्कूली छात्राओं की भागीदारी से कार्यक्रम को सांस्कृतिक रंग देने के साथ नई पीढ़ी को स्वदेशी उत्पादों और पारंपरिक व्यवसायों के महत्व से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
 

महात्मा गांधी पुरस्कार योजना के तहत उत्कृष्ट इकाइयां सम्मानित

 
कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी पुरस्कार योजना के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली इकाइयों को पुरस्कृत किया गया। यह सम्मान उन उद्यमियों के प्रयासों को पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा, जो स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक हुनर के सहारे स्वदेशी उत्पाद तैयार कर रहे हैं।
 
10 दिवसीय यह प्रदर्शनी खादी को आधुनिक जीवनशैली से जोड़ने, माटी कला सहित पारंपरिक ग्रामोद्योगों को नया बाजार दिलाने और स्वदेशी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने का अवसर लेकर आई है। जरूरत है कि लोग केवल प्रदर्शनी देखने तक सीमित न रहें, बल्कि स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पादों को खरीदकर उनके हुनर और रोजगार को भी संबल दें। यही पहल खादी की विरासत को आगे बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायक बन सकती है।
लेखक के बारे में
हिमा अग्रवाल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Navratri Special : मां के हौसले से स्टार्टअप बना 'Hostels Near Me', यूपी सरकार ने दी आर्थिक मदद

हमारे ब्रेस्ट खींचे गए, कपड़े फाड़ दिए गए, प्रदर्शनकारी लड़कियों ने राहुल गांधी को बताया अपना दर्द

हमारे ब्रेस्ट खींचे गए, कपड़े फाड़ दिए गए, प्रदर्शनकारी लड़कियों ने राहुल गांधी को बताया अपना दर्दDelhi Police Brutality Allegations: हमारे ब्रेस्ट खींचे गए... हमारे कपड़े फाड़ दिए, गंदी-गंदी गालियां दी गईं... हमें कपड़े ठीक करने तक का टाइम नहीं दिया गया... मेरा पैर मोड़ दिया गया, इसके बाद से पैर में फ्रेक्चर है... ऐे‍सी ही कई बातें हैं जो प्रदर्शनकारी लड़कियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बातचीत के दौरान साझा कीं। इस बातचीत का पूरा वीडियो कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है।

राहुल गांधी के खिलाफ महिला पत्रकार ने दर्ज कराई शिकायत, जानें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस पूरे मामले की असल वजह

राहुल गांधी के खिलाफ महिला पत्रकार ने दर्ज कराई शिकायत, जानें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस पूरे मामले की असल वजहRahul Gandhi Female Journalist Complaint: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के विरोध मार्च की कवरेज कर रही एक महिला पत्रकार के साथ अभद्रता और धक्का-मुक्की का मामला अब कानूनी रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। पत्रकार ऋचा पाराशर ने नई दिल्ली के डीसीपी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं, दूसरी ओर यह मामला कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है।

CJP नेता अभिजीत दिपके को सशर्त जमानत, बॉन्ड की शर्त के बाद अब आंदोलन का क्या होगा?

CJP नेता अभिजीत दिपके को सशर्त जमानत, बॉन्ड की शर्त के बाद अब आंदोलन का क्या होगा?Abhijeet Dipke Conditional Bail: कनॉट प्लेस में प्रस्तावित 'लहरा दो तिरंगा' मार्च से पहले हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SME) कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा शांति भंग करने के आरोप में की गई कार्रवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें शांति बनाए रखने का बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत दे दी।

ग्रेटर नोएडा में दो सीक्रेट ड्रग लैब्स का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स और केमिकल जब्त

ग्रेटर नोएडा में दो सीक्रेट ड्रग लैब्स का भंडाफोड़, बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स और केमिकल जब्तगृह मंत्री अमित शाह ने NCB को दी बधाई

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इंटरनेट बच्चों का मौलिक अधिकार, पूर्ण रोक गलत

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इंटरनेट बच्चों का मौलिक अधिकार, पूर्ण रोक गलतChildren Internet Access: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल युग में बच्चों के अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट तक पहुंच और इसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल बच्चों का मौलिक अधिकार है, इसलिए इस पर पूर्ण प्रतिबंध या रोक नहीं लगाई जा सकती।

Gwalior Accident : हादसे के बाद CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, CSP हटाए गए, 8 सस्पेंड, मृतकों के परिजनों को ₹4 लाख

Gwalior Accident : हादसे के बाद CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, CSP हटाए गए, 8 सस्पेंड, मृतकों के परिजनों को ₹4 लाखग्वालियर जिले में हुए सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई की है। हादसे को लेकर उन्होंने सीएसपी को हटा दिया है। इसके अलावा 3 थाना प्रभारियों, एक निरीक्षक यातायात, एक प्रधान आरक्षक और 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है।

Meerut News : खादी के कपड़ों से मिट्टी के बर्तनों तक, मेरठ की प्रदर्शनी में दिखी स्वदेशी उत्पादों की चमक

Meerut News : खादी के कपड़ों से मिट्टी के बर्तनों तक, मेरठ की प्रदर्शनी में दिखी स्वदेशी उत्पादों की चमकखादी के परिधानों की सादगी, माटी कला की मिट्टी से जुड़ी खुशबू और स्वदेशी उत्पादों की विविधता के साथ मेरठ में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, मेरठ मंडल की ओर से आयोजित इस 10 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्देश्य पारंपरिक कला और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ कारीगरों व लघु उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराना और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है।

Navratri Special : मां के हौसले से स्टार्टअप बना 'Hostels Near Me', यूपी सरकार ने दी आर्थिक मदद

Navratri Special : मां के हौसले से स्टार्टअप बना 'Hostels Near Me', यूपी सरकार ने दी आर्थिक मददनवरात्र के पावन दिनों में जब घर-घर शक्ति स्वरूपा देवी की आराधना हो रही है, तब झांसी की एक मां समाज को नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण दिखा रही हैं। बेटे की एक परेशानी को उन्होंने सिर्फ सुना ही नहीं, बल्कि उसे समाधान और फिर कारोबार की शक्ल दे दी। यह कहानी है अनुराधा मेहरोत्रा की, जो आज स्टार्टअप 'हॉस्टल्स नियर मी' की मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) हैं। इस स्टार्टअप को योगी सरकार की 'स्टार्ट इन यूपी' पहल के तहत 10 लाख की ग्रांट भी स्वीकृत हुई है।

UP News: यूपी में महिलाओं को ₹3,000 की जगह अब ₹12,000 मानदेय, 1.20 करोड़ महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

UP News: यूपी में महिलाओं को ₹3,000 की जगह अब ₹12,000 मानदेय, 1.20 करोड़ महिलाएं बनीं आत्मनिर्भरमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर मां महागौरी के स्वरूप की पूजा की। उन्होंने मां महागौरी को शांति, पवित्रता और करुणा की प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री ने रविवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि मां महागौरी की आराधना हमें स्मरण कराती है कि समाज की वास्तविक उन्नति तभी संभव है, जब हर मां स्वस्थ और सुरक्षित हो, हर बेटी को पोषण एवं बेहतर भविष्य मिले तथा प्रत्येक नारी सम्मान के साथ आत्मनिर्भर होकर जीवन यापन कर सके।

Mission Shakti 6.0: यूपी पुलिस का कमाल, 7 दिन में 5 राज्यों से खोज निकाले ₹32 लाख के 120 गुम मोबाइल

Mission Shakti 6.0: यूपी पुलिस का कमाल, 7 दिन में 5 राज्यों से खोज निकाले ₹32 लाख के 120 गुम मोबाइलयोगी सरकार के मिशन शक्ति 6.0 अभियान के पहले ही सप्ताह में उत्तर प्रदेश पुलिस ने तकनीक आधारित पुलिसिंग और जनशिकायतों के निस्तारण में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसी क्रम में कासगंज पुलिस ने महज सात दिनों के भीतर करीब 32 लाख रुपये कीमत के गुम मोबाइल फोन बरामद कर 120 लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। खास बात यह है कि इन मोबाइलों की तलाश केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही।

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपए

Apple iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू, Samsung Galaxy Z Fold 8 को मिला फायदा, कीमत 2.99 लाख रुपएApple के नए iPhone Duo को लेकर बाजार में दिलचस्पी बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस डिवाइस के लॉन्च के बाद Samsung के अपकमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 8 को लेकर ऑनलाइन सर्च में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। हालांकि, सर्च में बढ़ोतरी से बिक्री या ग्राहकों की पसंद पर पड़ने वाले वास्तविक असर का पता नहीं चलता।

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैस

iQOO Pad Pro 8.8 Launch : 9,020mAh बैटरी, एक्टिव कूलिंग फैन और 165Hz OLED डिस्प्ले से होगा लैसस्मार्टफोन और टैबलेट निर्माता iQOO अपने नए टैबलेट iQOO Pad Pro 8.8 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने इस टैबलेट के कई प्रमुख फीचर्स का खुलासा किया है। इसे खास तौर पर गेमिंग पसंद करने वाले यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसमें 9,020mAh की बड़ी बैटरी, 165Hz रिफ्रेश रेट वाला OLED डिस्प्ले और हीट कम करने के लिए एक्टिव कूलिंग फैन दिया जाएगा।

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूट

iPhone खरीदने का शानदार मौका, Reliance Digital का बड़ा ऑफर, iPhone 15, 16 और 17 पर भारी छूटदशहरा यानी दशहरा (Dasara/Dussehra) का त्योहार नजदीक आते ही देश में फेस्टिव सीजन ऑफर्स की शुरुआत हो गई है। इसी कड़ी में Reliance Digital ने भारत में Apple iPhone खरीदने वालों के लिए आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। कंपनी iPhone 15, iPhone 16 और नई iPhone 17 सीरीज पर डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक कार्ड पर कैशबैक का लाभ दे रही है