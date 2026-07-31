Major Dhyan Chand Sports University Admission 2026 : PG डिप्लोमा आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी, 11 अगस्त तक करें अप्लाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने और विश्वस्तरीय खेल शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में मेरठ स्थित प्रदेश के पहले मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पीजी डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 11 अगस्त 2026 कर दी है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा में आवेदन नहीं कर सके थे।

कुश्ती, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसे प्रमुख खेलों में दिया जाएगा प्रवेश

इस सत्र में पी.जी. डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के अंतर्गत कबड्डी, हॉकी, बॉक्सिंग, योग, कुश्ती, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसे प्रमुख खेलों में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा पी.जी. डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य खेल क्षेत्र में प्रशिक्षित कोच, विशेषज्ञ और खेल पत्रकार तैयार करना है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं आवेदन

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय अधिक से अधिक योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.sportsuniup.com पर संशोधित पात्रता और प्रवेश संबंधी सभी दिशा-निर्देश उपलब्ध करा दिए गए हैं, ताकि अभ्यर्थी आवेदन से पहले आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें।

खेल शिक्षा को मिलेगी नई पहचान

योगी सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय इसी सोच का परिणाम है, जहां विद्यार्थियों को अत्याधुनिक खेल अवसंरचना, आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण, खेल विज्ञान आधारित शिक्षण प्रणाली और अनुभवी विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिलेगा। विश्वविद्यालय का लक्ष्य केवल खिलाड़ियों को तैयार करना नहीं, बल्कि ऐसे दक्ष प्रशिक्षकों और खेल विशेषज्ञों का निर्माण करना है जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों का मार्गदर्शन कर सकें।

न्यूनतम शुल्क में मिलेगी गुणवत्तापूर्ण खेल शिक्षा

विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी उच्च स्तर की खेल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर जनरल दीप अहलावत ने पीजी डिप्लोमा से जुड़े सभी इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपना आवेदन पूरा करें। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश को खेल प्रतिभाओं, प्रशिक्षकों और खेल अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।