सीएम योगी मेदांता अस्पताल में महंत नृत्य गोपाल दास से मिले, जाना कुशल-क्षेम

cm yogi meets mahant nritya gopal das: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्री मणिरामदास छावनी के पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास महाराज से मुलाकात की। सीएम योगी ने आईसीयू (ICU) में भर्ती महंत जी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

चिकित्सकों से लिया हेल्थ अपडेट

अस्पताल में मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास का इलाज कर रहे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से उनके स्वास्थ्य को लेकर विस्तृत जानकारी (हेल्थ अपडेट) ली। सीएम ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि पूज्य महाराज जी के इलाज में किसी भी प्रकार की कमी न छोड़ी जाए और उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि श्री मणिरामदास छावनी के पूज्य महंत एवं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज से आज लखनऊ स्थित मेदांता हॉस्पिटल में भेंट कर उनका कुशल-क्षेम जाना तथा चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ली। प्रभु श्रीराम की कृपा से उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, यही प्रार्थना है।

पिछले 5 दिनों से अस्पताल में थे भर्ती

89 वर्षीय महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को सोमवार (29 जून) को सांस लेने में तकलीफ और अत्यधिक कमजोरी के चलते अयोध्या से लखनऊ के मेदांता अस्पताल लाया गया था। आपातकालीन विभाग में शुरुआती जांच के बाद उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉ. दिलीप दुबे और उनकी टीम लगातार 24 घंटे उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही थी।

स्वास्थ्य में सुधार के बाद मिली छुट्टी

ताजा जानकारी के अनुसार, डॉक्टरों के इलाज के बाद महंत नृत्य गोपाल दास जी के स्वास्थ्य में काफी सुधार दर्ज किया गया और उनकी स्थिति स्थिर हो गई। मेदांता अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि महाराज के स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए शुक्रवार को ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दे दिया गया है। अयोध्या में एक अन्य संत (पंजाबी बाबा) के गोलोकवासी होने के कारण वे वापस अयोध्या रवाना हो गए।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala