शनिवार, 6 जून 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. cm-yogi-gonda-visit-beneficiaries-honored-government-schemes
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: गोंडा , शनिवार, 6 जून 2026 (12:57 IST)

मुख्यमंत्री ने जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री योगी गोंडा दौरा
CM Yogi Gonda Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने वाले लाभार्थी...
  • आरती देवी- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का प्रमाण पत्र 
  • गीता सिंह- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना- 40 लाख का चेक 
  • ब्रजमोहन शुक्ल- कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत ट्रैक्टर की चाबी
  • वैभव सिंह- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना- 8 लाख का चेक
  • हरिओम वर्मा- दिव्यांगजन पेंशन योजना का स्वीकृति पत्र 
  • बेबी ऋषिका- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी 
  • अनारा- गोनार्क स्वच्छता मार्ट के लिए चाबी
  • अंकित कुमार- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना- 2.62 लाख 
  • देवी प्रसाद- आयुष्मान वन वंदना कार्ड 
  • महेश- वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रमाण पत्र 
  • तारावती- कन्या विवाह सहायता योजना- 85 हजार का चेक 
  • पूजा व सरोज- एनआरएलएम- 387 स्वयं सहायता समूह को बैंक क्रेडिट लिकेंज वितरण के तहत 7.58 लाख से अधिक का चेक 
  • ऊषा- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की चाबी 
  • अभिषेक तिवारी- मेधावी छात्र- स्टडी टेबल व प्रमाण पत्र
  • रुचि- मेधावी छात्रा- स्टडी टेबल व प्रमाण पत्र
  • Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

E20 पेट्रोल से E85 सस्ता होगा, जानिए Flex Fuel Maruti Wagon R आपके लिए कितनी फायदेमंद, क्या है कीमत

E20 पेट्रोल से E85 सस्ता होगा, जानिए Flex Fuel Maruti Wagon R आपके लिए कितनी फायदेमंद, क्या है कीमत4 जून को भारत में पहली फ्लेक्स-फ्यूल कार Flex Fuel Maruti Wagon R को पेश किया गया। नई वैगन-आर पूरी तरह से E85 फ्यूल (85% तक एथेनॉल मिक्स पेट्रोल) से चलने में सक्षम है। इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन पेट्रोल और CNG वर्जन से अधिक हो सकती है।

क्या है Google Search Profiles, क्रिएटर्स और पब्लिशर्स को Search और Discover में कैसे मिलेगा फायदा, किस तरह करेगा काम

क्या है Google Search Profiles, क्रिएटर्स और पब्लिशर्स को Search और Discover में कैसे मिलेगा फायदा, किस तरह करेगा कामGoogle ने कंटेंट क्रिएटर्स और पब्लिशर्स के लिए एक नया फीचर Search Profiles लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स Google Search और Google Discover पर अपनी डिजिटल पहचान को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। Search Profile एक समर्पित प्रोफाइल पेज होगा। इसमें किसी क्रिएटर या पब्लिशर के आर्टिकल्स, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट और अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट एक ही जगह पर दिखाई देंगे।

4th Gen Hyundai i20 का पहला टीजर जारी, अगले महीने होगी लॉन्च, मिलेंगे ADAS और शानदार फीचर्स

4th Gen Hyundai i20 का पहला टीजर जारी, अगले महीने होगी लॉन्च, मिलेंगे ADAS और शानदार फीचर्सदक्षिण कोरियाई कार निर्माता Hyundai ने अपनी लोकप्रिय प्रीमियम हैचबैक i20 की नई चौथी पीढ़ी (4th Generation) का पहला टीजर जारी कर दिया है। टीजर के मुताबिक नई Hyundai i20 पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ आएगी।

भाजपा छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने थलाइवा रजनीकांत को लेकर किया बड़ा दावा!

भाजपा छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने थलाइवा रजनीकांत को लेकर किया बड़ा दावा!कहा- रजनीकांत ने दिया था साथ आने का ऑफर, लेकिन मैंने अपनी अलग राह चुनी

मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! इन 4 मंत्रियों की छुट्टी तय, धर्मेन्द्र प्रधान पर भी गिर सकती है गाज

मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल! इन 4 मंत्रियों की छुट्टी तय, धर्मेन्द्र प्रधान पर भी गिर सकती है गाज'एक व्यक्ति, एक पद' सिद्धांत और राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के चलते कई दिग्गजों को गंवानी पड़ सकती है कुर्सी, चुनावी राज्यों पर रहेगा फोकस

और भी वीडियो देखें

गुजरात गृह विभाग का बड़ा फैसला, IPS जीएस मलिक बने राज्य के नए DGP

गुजरात गृह विभाग का बड़ा फैसला, IPS जीएस मलिक बने राज्य के नए DGPGujarat New DGP GS Malik: गुजरात सरकार के गृह विभाग ने राज्य के पुलिस महकमे में एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल किया है। अहमदाबाद शहर के पुलिस कमिश्नर और 1993 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को गुजरात का नया स्थाई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) नियुक्त किया गया है।

UN में पा‍किस्‍तान को भारत का करारा जवाब, कहा- कश्‍मीर हमारा अभिन्न हिस्सा...

UN में पा‍किस्‍तान को भारत का करारा जवाब, कहा- कश्‍मीर हमारा अभिन्न हिस्सा...भारत ने दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान के बेबुनियाद दावों को बेनकाब किया है। भारत के स्थाई प्रतिनिधि पर्वथनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में साफ कहा कि पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का मुद्दा उठाना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि इस पर किसी भी तीसरे देश को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए हरीश ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था है और हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद पर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की भारी जिम्मेदारी है।

योगी की चेतावनी, रंग में भंग डाला तो वर्तमान के साथ भविष्य भी स्वाहा हो जाएगा

योगी की चेतावनी, रंग में भंग डाला तो वर्तमान के साथ भविष्य भी स्वाहा हो जाएगाYogi Adityanath Warning to Rioters: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि अब वह नहीं होगा, जो 2017 के पहले होता था। 2015-16 में दुर्गा पूजा में गोंडा में दंगे की चेष्टा की गई थी। तब मां दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन नहीं होने दिया जाता था। रामलीला में अड़चन डाली जाती थी। त्योहार व उत्सव से पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। 2017 से पहले सत्ता में बैठे लोग दंगाइयों व पेशेवर गुंडों के सामने नतमस्तक होते थे।

गोरक्षपीठाधीश्वर ने मां पाटेश्वरी के चरणों में लगाई हाजिरी, श्रद्धालुओं का किया अभिवादन

गोरक्षपीठाधीश्वर ने मां पाटेश्वरी के चरणों में लगाई हाजिरी, श्रद्धालुओं का किया अभिवादनCM Yogi Maa Pateshwari Darshan: गोरक्षपीठाधीश्वर व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन, पूजन-अर्चन किया। उन्होंने मां की आरती उतारी और सुखी, स्वस्थ व समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया।

LAC के बीच MP ने खुद को साबित किया निवेश का केंद्र, CM डॉ. मोहन बोले- एक जैसी हैं हमारी परंपराएं

LAC के बीच MP ने खुद को साबित किया निवेश का केंद्र, CM डॉ. मोहन बोले- एक जैसी हैं हमारी परंपराएंमध्यप्रदेश के व्यापार और निवेश की दृष्टि से 6 जून का दिन बेहद खास रहा। भारत के साथ-साथ मध्यप्रदेश के भी लैटिन अमेरिका-कैरिबियन (LAC) देशों के साथ व्यापार निवेश संबंध गहरे हुए। मध्यप्रदेश ने इन देशों के बीच खुद को निवेश के केंद्र के रूप में स्थापित किया। प्रदेश ने लैटिन अमेरिकी-कैरिबियन देशों की फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण और सेवा क्षेत्रों में ठोस साझेदारियां बनाने का प्रयास किया। इन देशों के प्रतिनिधियों की प्रदेश की 50 से ज्यादा कंपनियों के साथ बी-टू-बी और बी-टू-जी बैठकें हुईं और प्रत्यक्ष व्यापार के अवसर निकलकर आए।

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्ले

Lava Bold N2 5G : यह भारत का सबसे सस्ता स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी, Android 16 और 120Hz डिस्प्लेभारतीय स्मार्टफोन निर्माता Lava ने भारत में अपना नया बजट 5G स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर पेश किया है जो ₹15,000 से कम कीमत में आधुनिक फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। फोन में बड़ी डिस्प्ले, दमदार 6000mAh बैटरी, लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम और IP64 रेटिंग जैसी सुविधाएं दी गई हैं।

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोन

HMD Vibe 2 5G : AI फीचर्स और 6000mAh बैटरी से मचाएगा धमाल मचाएगा सस्ता स्मार्टफोनHMD ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन HMD Vibe 2 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला स्मार्टफोन है जिसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है। इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत 9,499 रुपए रखी गई है। इसमें Sarvam AI द्वारा विकसित Indus AI सपोर्ट दिया गया है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com