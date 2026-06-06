मुख्यमंत्री ने जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित
CM Yogi Gonda Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होने वाले लाभार्थी...
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आरती देवी- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का प्रमाण पत्र
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गीता सिंह- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना- 40 लाख का चेक
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ब्रजमोहन शुक्ल- कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत ट्रैक्टर की चाबी
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वैभव सिंह- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना- 8 लाख का चेक
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हरिओम वर्मा- दिव्यांगजन पेंशन योजना का स्वीकृति पत्र
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बेबी ऋषिका- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी
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अनारा- गोनार्क स्वच्छता मार्ट के लिए चाबी
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अंकित कुमार- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना- 2.62 लाख
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देवी प्रसाद- आयुष्मान वन वंदना कार्ड
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महेश- वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रमाण पत्र
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तारावती- कन्या विवाह सहायता योजना- 85 हजार का चेक
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पूजा व सरोज- एनआरएलएम- 387 स्वयं सहायता समूह को बैंक क्रेडिट लिकेंज वितरण के तहत 7.58 लाख से अधिक का चेक
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ऊषा- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की चाबी
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अभिषेक तिवारी- मेधावी छात्र- स्टडी टेबल व प्रमाण पत्र
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रुचि- मेधावी छात्रा- स्टडी टेबल व प्रमाण पत्र
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Edited by: Vrijendra Singh Jhala
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वेबदुनिया न्यूज़ टीम
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