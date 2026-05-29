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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: मऊ/लखनऊ , शुक्रवार, 29 मई 2026 (18:47 IST)

महिलाओं से छेड़छाड़ की तो यमराज करेंगे इंतजार, CM योगी की दो टूक

मऊ को दी 392 करोड़ की 114 परियोजनाओं की सौगात, योगी ने कहा- माफिया के सामने नाक रगड़ती थी सपा सरकार

CM Yogi Adityanath
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मऊ की धरती से माफिया को फिर खुली चुनौती दी। उन्होंने दो टूक कहा कि अब किसी माफिया व गुंडे में दुस्साहस नहीं है कि त्योहारों में उपद्रव कर दे। यदि किसी ने रामलीला, यज्ञ-कथा, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन आदि धार्मिक आयोजनों में व्यवधान डाला तो उसकी रावण व कंस जैसी दुर्गति तय है। किसी ने बेटी व व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो उसका इंतजार यमराज ही करेंगे। अब कोई माफिया खुली जीप में चलकर पिस्टल लहराते हुए किसी हिंदू को धमका नहीं सकता।
 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मऊ के गांधी मैदान में 392 करोड़ से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने मऊ को क्रांतिधरा बताते हुए साहित्यकार श्याम नारायण पांडेय, समाज सुधारक स्वामी सहजानंद सरस्वती, मऊ को नई पहचान दिलाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्पनाथ राय की स्मृतियों को नमन किया। उन्होंने पूर्व राज्यपाल फागू चौहान का भी जिक्र किया और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया।

अच्छी सरकारी देती है विकास 

मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। यह विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। सड़क या पुल जाति पूछकर नहीं चलने देते, स्वास्थ्य केंद्र जाति पूछकर उपचार और बाढ़ सुरक्षा के कार्य जाति पूछकर बचाव नहीं करते। जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तो अच्छी सरकार आती है। जब गलत लोग चुने जाते हैं तो सुरक्षा में सेंध लगती है, जन विकास में लगने वाले पैसे में डकैती और बेटी-व्यापारी की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा होता है। 

धार्मिक आयोजनों में व्यवधान पैदा किया जाता था

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का यही हाल था। जिन लोगों की आयु 30-35 वर्ष से ऊपर है, वे भूले नहीं होंगे कि 21 वर्ष पहले 2005 में भरत-मिलाप कार्यक्रम पर दंगा कर मऊ को जलाने का प्रयास हुआ था। सत्ता के संरक्षण में माफिया रामलीला आयोजन में व्यवधान पैदा कर निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। माफिया को देखकर सपा का पसीना छूटता था, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। माफिया के सामने नतमस्तक व नाक रगड़ने वाली सरकार मौन थी और यहां की सुरक्षा खतरे में थी। अराजकता का तांडव था। जनता यदि चंदा जुटाकर रामलीला, रामनवमी, यज्ञ, जन्माष्टमी, शिवरात्रि का आयोजन करती थी तो उसमें व्यवधान पैदा किया जाता था। शोहदे बेटियों का अपहरण करते थे, व्यापारी सूर्यास्त से पहले प्रतिष्ठान बंद करने को मजबूर थे।

गरीब, युवा, नारी व किसान का उत्थान हो जाए तो देश दौड़ने लगता है 

सीएम योगी ने कहा कि 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। मोदी जी कहते हैं कि हमारे लिए केवल चार जातियां (गरीब, युवा, नारी व किसान) हैं। इनका उत्थान हो जाए तो देश दौड़ने लग जाएगा और भारत दुनिया की बड़ी ताकत बन जाएगा। उन्होंने दिल्ली में योजनाएं बनाईं, भाजपा शासित राज्यों ने इसे लागू भी किया, लेकिन 2014 से 2017 तक सपा सरकार ने यूपी में उन योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। सपा ने गरीबों के लिए शौचालय, आवास, राशन, सड़क नहीं बनने दी। 

चार बार सरकार के बावजूद सपा शासन में गरीबों को नहीं मिलीं सुविधाएं 

सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में 65 लाख गरीबों को आवास, पौने तीन करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय, 16 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। उपदेश देने वाले सपाइयों से पूछिए कि चार बार शासन करने के बाद भी उन्होंने और लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली कांग्रेस ने यह कार्य क्यों नहीं किया। कांग्रेस-सपा सरकार में उनके गुंडे गरीब का राशन खा जाते थे और गरीब टकटकी लगाकर देखता था।

24 घंटे के भीतर मिलती है 5 लाख की सहायता 

सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई है। किसान परिवार या बटाईदार यदि आपदा की चपेट में आ जाता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 24 घंटे के अंदर जनप्रतिनिधि पांच लाख रुपये की सहायता राशि उसके घर जाकर देते हैं। 

बिना रुके, झुके, थके चल रहे विकास अभियान

सीएम योगी ने कहा कि आज प्रदेश में विकास अभियान बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना थके चल रहे हैं। हर गरीब के लिए आवास, पानी, सड़क, पुल, बाढ़ से बचाव आदि के प्रयास हो रहे हैं। सड़कें, पर्यटन केंद्र संवर रहे हैं, पुल-पुलिया बन रही हैं। बिजली परियोजनाएं तैयार हो रही हैं। सुरक्षा का माहौल है, नौजवान के लिए नौकरी-रोजगार, बेटी के स्वावलंबन, अन्नदाता किसान के सम्मान के लिए योजनाएं चल रही हैं। विकास का पैसा विकास में और गरीब का पैसा गरीब के पास जा रहा है। सीएम ने नागरिकों से कहा कि वर्तमान को सजाने व संवारने का दायित्व आपके ऊपर है। आपने डबल इंजन सरकार को जिताने में योगदान दिया तो पीएम मोदी के नेतृत्व, मार्गदर्शन में सरकार सफल हुई और इसका श्रेय आपको जाता है। 

सीएम ने बताई एक-एक वोट की ताकत

सीएम योगी ने एक-एक वोट की ताकत बताई और कहा कि जब किसी देवस्थल का पुनरुद्धार व अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होता है तो इसका पुण्य भी आपके खाते में जाता है। आपका एक वोट 500 वर्ष की गुलामी के कलंक को धोकर राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण करता है तो बेटी-व्यापारी की सुरक्षा, माफिया को मिट्टी में मिलाकर कर्फ्यू, उपद्रव मुक्त प्रदेश बनाने में योगदान देता है। विकास की यात्रा अनवरत आगे बढ़नी चाहिए। अब यूपी का सम्मान बढ़ा है। अब सूर्यास्त के बाद भी व्यापारी गुंडों को लेकर चिंता नहीं करता। बेटी नाइट शिफ्ट में भी ऑफिस व उद्योग में काम कर रही है।
 
पहले पार्टी विशेष के लोग गुंडागर्दी करते थे। अब कोई गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि पता है कि अब ऐसा किया तो बुलडोजर आएगा, अवैध कब्जे को हटाएगा और बाप-दादा की अर्जित संपत्ति को कब्जे में लेकर गरीबों के लिए मकान बना दिए जाएंगे। प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर में गरीबों के लिए ऐसे आवास बन चुके हैं। अन्य जनपदों में भी तैयारी चल रही है। गरीब-किसान के शोषण, नौजवानों के हितों और बहन-बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ की छूट किसी को नहीं है।

जब मैं सांसद था, तब भी मऊ की लड़ाई लड़ता था

सीएम योगी ने कहा कि मैं मऊ के पड़ोस का रहने वाला हूं, मऊ हमारे लिए आंगन जैसा है। जब मैं केवल सांसद था, तब भी दौड़कर गोरखपुर से आता था और यहां की लड़ाई लड़ता था क्योंकि मेरे लिए यह राजनीति से बढ़कर था। आज गोरखपुर से वाराणसी के बीच फोर-लेन सड़क है। मऊ से गोरखपुर, लखनऊ, काशी, प्रयागराज की दूरी कम हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेस से पौने तीन-तीन घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। संवेदनशील सरकार सरयू मैया की बाढ़ से बचाव के लिए भी कार्य कर रही है। 

सीएम ने घोसी चीनी मिल के विस्तारीकरण के लिए मांगा प्रस्ताव 

सीएम ने कहा कि घोसी चीनी मिल के विस्तारीकरण के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव पहुंचते ही पैसा उपलब्ध करा देंगे। सरकार किसानों के हित के लिए हर कदम बढ़ाएगी। मऊ में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो रहा है। बहुत जल्द इसका उद्घाटन करने भी आएंगे। 

सीएम ने गर्मी व आंधी से बचाव का भी किया आग्रह

सीएम ने मऊ के विकास का श्रेय स्थानीय जन प्रतिनिधियों को दिया और कहा कि विकास के लिए जहां भी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, डबल इंजन सरकार सदैव खड़ी रहेगी। सीएम ने विपरीत मौसम में भी कार्यक्रम में पहुंचे लोगों के प्रति आभार जताया और बदलते मौसम में सावधानी रखने को कहा। उन्होंने कहा कि भीषण धूप, लू व गर्मी से बचें। खूब पानी पिएं। आकाशीय बिजली, आंधी-तूफान में खुले में व पेड़ के नीचे जाने से बचें। 

सीएम ने गिनाईं विकास योजनाएं

मुख्यमंत्री ने विकास की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि लोकार्पण की 38 परियोजनाओं में सड़क की 10, पुल व पुलिया की 2, ग्रामीण पेयजल से जुड़ीं 10, पुलिस अवस्थापना की 6, राजकीय पॉलीटेक्निक, गरीब परिवार की बालिकाओं के 12वीं तक की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, आईटीआई, स्वास्थ्य व पर्यटन से संबंधित 2-2 परियोजनाओं को संपन्न किया जा रहा है। यहां लगभग 237 करोड़ की 76 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। इनमें सड़क की 55, शिक्षा की 3, पुलिस की आवासीय-अनावासीय सुविधा की 7, स्वास्थ्य/चिकित्सा की 2, नगर विकास की 6, पर्यटन की 3 परियोजनाएं शामिल हैं। 
 
कार्यक्रम में नगर विकास/ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर, खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, मधुबन के विधायक रामविलास चौहान, विधान परिषद सदस्य विक्रांत सिंह, विच्छे लाल राजभर, जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय, भाजपा जिलाध्यक्ष रामआसरे मौर्य, पूर्व मंत्री श्रीराम सोनकर, पूर्व विधायक विजय राजभर आदि मौजूद रहे।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
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