मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने बच्चों का कराया अन्नप्राशन, महिलाओं की गोदभराई कार्यक्रम में लिया हिस्सा
CM Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं की गोदभराई कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। मऊ के विकास पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई।
मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित हुईं लाभार्थी
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रमला देवी : 38.68 लाख का चेक- सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकनाइजेशन योजना के तहत हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग सेंटर
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लवंगी : प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रथम किस्त की धनराशि का प्रमाण पत्र
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भगवान सोनकर : पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50 हजार का तृतीय ऋण का अनुदान
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संजू सिंह : आयुष्मान कार्ड
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अमृता यादव व तोयेशा चौहान (कक्षा-10) को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटॉप
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मधुबनी संकुल स्तरीय संघ : 33 समूहों को सीआईएफ दिए जाने हेतु 49.50 लाख का चेक- (चेक श्रद्धा सिंह ने प्राप्त किया)
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नया सवेरा संकुल स्तरीय संघ : 30 समूहों को सीआईएफ दिए जाने हेतु 49.50 लाख का चेक- (चेक रिंकू सिंह ने प्राप्त किया)
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मालती : मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चाबी व स्वीकृति पत्र
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सुधीर : मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत चार लाख रुपये का चेक
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स्वरांजलि : स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत टैबलेट
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महेश कुमार त्रिपाठी : नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 21.87 लाख का चेक।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala
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