मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित

NEET Re Exam News : नीट अंडरग्रेजुएट (NEET UG) में पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी तैयारी की है। नीट रीटेस्ट को लेकर केंद्र सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले पर नजर रख रहे हैं। रीटेस्ट के लिए प्रश्‍न पत्र पहुंचाने में भारतीय वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। नीट पेपर रीटेस्ट को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें पेपर सेट करने वालों के चयन और छपाई के प्रोटोकॉल से लेकर परिवहन मार्गों, भंडारण सुविधाओं, वितरण नेटवर्क और परीक्षा केंद्रों पर अंतिम चरण की सुरक्षा व्यवस्थाएं शामिल थीं।