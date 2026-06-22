सीएम के योगी हाथों चाबी, प्रमाण पत्र व चेक पाकर खिल उठे चेहरे मुख्यमंत्री ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित

yogi Adityanath Beneficiary Felicitation: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को जनसभा स्थल पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के स्टॉल पर बच्चों और उप्र पुलिस के स्टॉल पर पुलिस कर्मियों से संवाद स्थापित किया। कृषि विभाग, एमएसएमई, आजीविका मिशन, खादी ग्रामोद्योग, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग आदि के स्टॉल आदि पर जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बच्चों को गोद में लेकर दुलारा-पुचकारा और उनका अन्नप्राशन किया। यहां फिरोजाबाद की विकास यात्रा पर लघु फिल्म भी दिखाई गई।

विधायक मनीष ने लगवाया नारा- देखो-देखो शेर आया

मंच संचालिका ने जब फिरोजाबाद विधायक मनीष असीजा को संबोधन के लिए बुलाया तो उन्होंने शीघ्रता से अपनी बात रखी। विधायक असीजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया और जनता से नारा लगवाया। उन्होंने बोला, देखो-देखो कौन आया, जनता ने ‘शेर आया-शेर आया’ के गगनचुंबी नारों से सीएम योगी का स्वागत किया।

सीएम ने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। सीएम के हाथों चेक, चाबी, प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र आदि पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे।

सीएम के हाथों इन्हें मिली चाबी

प्रदीप कुमार- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)- चाबी

शशि- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)- चाबी

आलोक प्रताप सिंह- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) -चाबी

मीरा देवी- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) -चाबी

पिंकी- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) -चाबी

इन्हें मिला चेक

अंकित झा - मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान- 5 लाख का चेक

रानी/डाली- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-6.45 करोड़ का चेक

श्रीनिवास- त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम के तहत 12.80 लाख का चेक

ओमकार नाथ ब्रिज- पीएम कुसुम योजना- 2.66 लाख का चेक

Edited by:Vrijendra Singh Jhala