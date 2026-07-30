CM योगी आदित्यनाथ ने बच्चों का कराया अन्नप्राशन, खिलौने भी दिए मुख्यमंत्री ने बुलाया तो दौड़कर मंच पर पहुंचीं महिलाएं, भेंट किया हाथ से बनाया गया चित्र

CM Yogi Adityanath Ghazipur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूलिका के जरिये हाथ से बनाया गया चित्र लेकर दो महिलाएं जनसभा स्थल पर खड़ी थीं। भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन्हें देख लिया। अपना भाषण समाप्त करने के उपरांत उन्होंने सुरक्षाकर्मियों से दोनों महिलाओं को मंच पर लेकर आने को कहा। यह देख दोनों महिलाएं दौड़कर मंच पर पहुंच गईं। उन्होंने मुख्यमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और अपनी बनाई पेंटिंग भेंट की। मुख्यमंत्री ने दोनों की प्रशंसा की और हालचाल पूछते हुए इन्हें आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान मुख्‍यमंत्री ने बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया।

बच्चों का कराया अन्नप्राशन, खिलौने भी दिए

मुख्यमंत्री ने बच्चों का अन्नप्राशन कराया, उन्हें खिलौने भी दिए। इस दौरान गाजीपुर के विकास पर आधारित लघु फिल्म भी दिखाई गई। सीएम ने यहां विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित भी किया।

इन्हें मिला सम्मान