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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :लखनऊ (उप्र) , शुक्रवार, 24 अप्रैल 2026 (21:31 IST)

मुख्यमंत्री योगी ने नेपाल में हुए सड़क हादसे का लिया संज्ञान, मृतकों के परिजनों के लिए की आर्थिक मदद की घोषणा

Chief Minister Yogi Takes Cognizance of Road Accident in Nepal
Chief Minister Yogi Adityanath : नेपाल के प्यूठान जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में एक महिला व एक बच्ची की मौत हुई है और 21 अन्य घायल हो गए। घायलों में चालक और यात्री शामिल हैं, जिनमें से कई उत्तर प्रदेश-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए प्रति परिवार की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। महाराजगंज के डीएम संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि यह दुर्घटना तब हुई जब एक यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घायलों को इलाज के लिए बुटवल के लुम्बिनी सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नेपाल के पिउठान जिले में हुए हादसे में चालक समेत कुल 21 लोग घायल हुए हैं। इसमें एक महिला व एक बच्ची की मौत हुई है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल मुख्य जिला अधिकारी रूपनदेही से बात कर घायलों को लुंबिनी सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
राहत व बचाव कार्य के लिए एसडीएम नौतनवा नवीन प्रसाद को मौके पर भेजा गया है और एडीएम (एफ/आर) सोनौली में कैंप कर नेपाली प्रशासन के साथ समन्वय सुनिश्चित कर रहे हैं। मौके पर तत्काल चार एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस समेत दस एंबुलेंस को भेजा गया है।

जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज के मेडिकल टीम को हाईअलर्ट पर रखने के साथ घायलों के लिए बेड आरक्षित कर दिया गया है। नेपाल प्रशासन द्वारा भी सभी जरूरी सहयोग प्रदान किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा लगातार नेपाल प्रशासन के साथ संवाद किया जा रहा है।
घायलों और मृतकों के परिजनों को नेपाल ले जाने हेतु सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने घायलों और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
Edited By : Chetan Gour
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