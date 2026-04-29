गाजियाबाद में आग की घटना पर CM योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को दिए निर्देश

- मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के दिए निर्देश

- मुख्यमंत्री योगी ने कहा, राहत कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी

- दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत की सूचना नहीं

Uttar Pradesh News : गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बहुमंजिला आवासीय भवन में भीषण आग लगने की घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश देते हुए राहत कार्य में तेजी लाने के लिए कहा।





सूचना मिलते ही दमकल विभाग समेत अन्य टीमें बचाव के लिए मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

Edited By : Chetan Gour