मुख्यमंत्री योगी ने किया बच्चों का अन्नप्राशन, प्रदर्शनी का किया अवलोकन

- मुख्यमंत्री ने कबरई बांध के तहत पुनर्वास मुआवजा भी प्रदान किया

- लाभार्थियों को चेक, चाबी, स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र आदि प्रदान किए

- मुख्यमंत्री योगी के हाथों सम्मानित हुए लाभार्थी

Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम से पहले यहां बच्चों का अन्नप्राशन किया। उन्होंने यहां प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, स्वीकृति पत्र, प्रमाण पत्र आदि प्रदान किए। मुख्यमंत्री के हाथों इन्हें मिला योजनाओं का लाभ...

श्रीकृष्ण पाठक- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटॉप

शुभम- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटॉप

ममता कुशवाहा व चंदा- एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह को 2.47 करोड़ का चेक

सुशीला- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की चाबी

दीपेश खरे- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत समीक्षा अधिकार के रूप में चयन प्रमाण पत्र

उमैजा फातिमा- कॉक्लियर इंप्लांट के तहत उपचार व्यय के लिए छह लाख की स्वीकृति राशि

दिनेश- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 4.50 लाख का चेक

मिथिलेश- कस्टम हायरिंग सेंटर- चाबी

विनोद कुमार- फॉर्म मशीनरी बैंक के तहत 8 लाख का चेक

मुख्यमंत्री ने कबरई बांध के तहत पुनर्वास मुआवजा भी प्रदान किया

विद्या देवी- 2.66 करोड़ से अधिक का चेक

लक्ष्मी नारायण- 55.66 लाख से अधिक का चेक

धर्मेंद्र सिंह यादव- 31.98 लाख से अधिक का चेक

पूरन लाल- 24.86 लाख से अधिक का चेक

राजेंद्र – 16.26 लाख से अधिक का चेक

मुन्नी- 14.77 लाख से अधिक का चेक

अमरनाथ- 10.95 लाख से अधिक का चेक

संजय सिंह- 9.98 लाख से अधिक का चेक।



Edited By : Chetan Gour