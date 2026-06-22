मुख्यमंत्री योगी ने स्वामी ब्रह्मानंद की प्रतिमा व समाधि स्थल पर अर्पित किए पुष्प मुख्यमंत्री योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, प्रमाण पत्र, लैपटॉप आदि प्रदान किए

Chief Minister Yogi Adityanath : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को स्वामी ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज में स्वामी ब्रह्मानंद की प्रतिमा व समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के मंच पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, प्रमाण आदि प्रदान किया।

विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी

कृष्ण कुमार- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख का चेक

चंद्रभान- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 2 लाख का चेक

सुशीला- 2 हजार का चेक

वर्षा- जननी सुरक्षा योजना के तहत 1 हजार का चेक

पूनम- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 5 हजार का चेक

कमलेश कुमारी- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1.20 लाख का चेक

प्रीति राजपूत/नीलू वर्मा- उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 105 स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल के तहत 6.30 करोड़ से अधिक का चेक

संगीता- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख का चेक

पवन कुमारी- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की चाबी

भगवती सोनी- आयुष्मान कार्ड

श्यामबाबू- ओडीओपी के तहत टूल किट

आयुष- मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत लैपटॉप।





Edited By : Chetan Gour